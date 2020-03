रामायण बघतानाचा फोटो डिलीट करून जावडेकरांनी टाकला 'हा' फोटो

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या जागतिक साथीच्या मुकाबल्यासाठी १४ एप्रिलपर्यंत पुकारण्यात आलेल्या २१ दिवसांच्या लॉकडाउन मुळे घराघरांमध्ये सक्तीने बंद होऊन राहावे लागणाऱ्या नागरिकांसाठी दूरदर्शनने आजपासून (शनिवार) रामायण या गाजलेल्या मालिकेचे पुनःप्रसारण सुरु केले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रामायण बघतानाचा फोटो ट्विट केला. पण, नागरिकांनी त्यांनी एकीकडे नागरिक चालत गावी परतत आहेत आणि मंत्री रामायण पाहत असल्याचे ट्विट करत ट्रोल केल्याने अखेर जावडेकर यांनी ट्विटर अकाउंटवरून डिलीट करत काम करत असल्याचा फोटो ट्विट केला आहे.

Home has become office ! Connecting and coordinating with Officers of my Ministries for facilitation during the lockdown!#StayHomeStaySafe#IndiaFightsCorona #WashYourHands pic.twitter.com/NHM4bInUr5

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 28, 2020