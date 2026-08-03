भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा गड ढासळणार, प्रशांत किशोर विजयाच्या दिशेनं; भाजप उमेदवार पराभवाच्या छायेत

बिहार, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या प्रत्येकी एका जागेवर पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असून यातील बिहारच्या बांकीपूर मतदारसंघातील मतमोजणीकडे देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. भाजपचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बांकीपूरमध्ये जन सुराज पक्षाचे प्रशांत किशोर आघाडीवर आहेत. तर भाजप उमेदवार नीरज सिन्हा हे पिछाडीवर पडले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचा बांकीपूर हा पारंपरिक मतदारसंघ आहे..बिहारच्या बांकीपूर मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांच्याविरोधात भाजपचे नीरज सिन्हा आहेत. दोघांमध्येच अटीतटीची लढत सुरू आहे. तर राष्ट्रीय जनता दलाच्या रेखा गुप्ता यांच्यासह २३ उमेदवार मैदानात आहेत. प्रशांत किशोर हे पहिल्या फेरीपासून आघाडीवर आहेत..महिला कुस्तीपट्टूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणी बृजभूषण सिंह निर्दोष; कोर्टाने काय म्हटलं?.पोटनिवडणुकीत बांकीपूर मतदारसंघात 19 व्या फेरीअखेर प्रशांत किशोर हे ११ हजार मतांनी आघाडीवर आहेत. त्यांना आतापर्यंतच्या मतमोजणीत ३८ हजार ७१३ मते मिळाली आहेत. तर भाजप उमेदवार दुसऱ्या स्थानी असून त्याला २५ हजार २७७ मते मिळाली आहेत..तीन राज्यातील तीन मतदारसंघांपैकी दतिया आणि बांकीपूरमध्ये भाजप पिछाडीवर आहे. गुजरातच्या मांजलपूरमध्ये मात्र त्यांचा उमेदवार निर्णायक आघाडीवर आहे. मध्य प्रदेशातील दतिया इथं काँग्रेसचे घनश्याम सिंग आघाडीवर आहेत. तर बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर यांनी आघाडी घेतलीय..भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यांच्या ३१ वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपचा भक्कम बालेकिल्ला असलेल्या बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर हे विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत. बांकीपूर पोटनिवडणुकीत पहिल्या फेरीपासून प्रशांत किशोर आघाडीवर आहेत. फक्त एका फेरीत भाजपला १७ जास्त मतं मिळाली. बांकीपूर मतदारसंघात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी सातत्यानं बिहारचा दौरा केला. मात्र तरीही भाजपला या ठिकाणी धक्का बसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.