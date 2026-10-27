देश

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाच्या डिजिटल मीडिया प्रमुखांचा आढळला मृतदेह; चालत्या ट्रेनमधून झाले होते बेपत्ता

Prashant Kishor's Digital Head Devpalik Gupta Found Dead: या घटनेनंतर जन सुराजचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कुमार सौरभ सिंह यांनी सोमवारी रात्री ९ वाजता पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.
death news

death news

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ranchi Train Mystery: प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाचे डिजिटल मीडिया प्रमुख देवपालिक गुप्ता यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पाटण्याला जाणाऱ्या जनशताब्दी एक्सप्रेसमधून सोमवारी दुपारी अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत त्यांचा मृतदेह रांचीजवळील रेल्वे रुळांशेजारील झुडपांमध्ये सापडला.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Link:

https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid

Loading content, please wait...
Social Media
death
Prashant Kishor
Digital Media
Marathi News Esakal
www.esakal.com