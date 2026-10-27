Prashant Kishor: प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाच्या डिजिटल मीडिया प्रमुखांचा आढळला मृतदेह; चालत्या ट्रेनमधून झाले होते बेपत्ता

Ranchi Train Mystery: प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाचे डिजिटल मीडिया प्रमुख देवपालिक गुप्ता यांचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पाटण्याला जाणाऱ्या जनशताब्दी एक्सप्रेसमधून सोमवारी दुपारी अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत त्यांचा मृतदेह रांचीजवळील रेल्वे रुळांशेजारील झुडपांमध्ये सापडला..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.देवपालिक गुप्ता हे त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांसोबत रांची-पाटणा जनशताब्दी एक्सप्रेसने प्रवास करत असताना अचानक बेपत्ता झाले होते. या घटनेनंतर जन सुराजचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कुमार सौरभ सिंह यांनी सोमवारी रात्री ९ वाजता पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर मंगळवारी दुपारी रांचीच्या अनगडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जरवाडीह परिसरातील रेल्वे रुळांलगत गुप्ता यांचा मृतदेह संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला..वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गौरव गोस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासणीत देवपालिक यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे दिसून येत आहे. ते चालत्या ट्रेनमधून खाली पडल्याचा प्राथमिक अंदाज असला, तरी नेमकी ही घटना कशी घडली याच्या सर्व बाजूंची पोलीस सखोल चौकशी करत आहेत..देवपालिक यांच्यासोबत प्रवास करणारे त्यांचे सहकारी गौतम कुमार यांनी सांगितले की, ट्रेन दुपारी सुमारे २:२५ वाजता रांचीवरून पाटण्याच्या दिशेने निघाली होती. अवघ्या १० मिनिटांतच देवपालिक पॅन्ट्री कारमधून जेवण आणण्यासाठी आपल्या जागेवरून उठून गेले. त्यांचा आणखी एक सहकारी निशांत यानेही त्यांना जाताना पाहिले होते; मात्र त्यानंतर ते परत आलेच नाहीत. तब्बल दोन तास उलटूनही ते जागेवर न परतल्याने सहकाऱ्यांना संशय आला. त्यांनी पॅन्ट्री कारसह ट्रेनचा प्रत्येक डबा पिंजून काढला, मात्र देवपालिक कुठेही सापडले नाहीत. अखेर ट्रेन मुरी जंक्शनवर थांबताच गौतम यांनी रेल्वे पोलिसांत तक्रार दिली..BP Singh Passes Away: CIDचे निर्माते-दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड, प्रेक्षकांचे लाडके बी. पी. सिंह यांचं निधन; मनोरंजन विश्वात शोककळा.रांचीवरून ट्रेन निघाल्यानंतर मुरी हेच पहिले नियोजित स्टेशन असल्याने देवपालिक इतर कोणत्याही स्थानकावर उतरण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे जागेवरून पॅन्ट्री कारकडे निघाल्यानंतर त्यांच्यासोबत नेमके काय घडले, याचा शोध आता तपास यंत्रणा घेत आहेत. या धक्कादायक घटनेनंतर प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाने उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे..मूळचे उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्याचे रहिवासी असलेले देवपालिक गुप्ता हे २०२२ मध्ये जन सुराज अभियानाच्या सुरुवातीपासून गेल्या चार वर्षांपासून प्रशांत किशोर यांच्यासोबत काम करत होते. २०२४ मध्ये प्रशांत किशोर यांनी सक्रिय राजकीय पक्षाची घोषणा केल्यानंतर देवपालिक यांच्यावर पक्षाची अधिकृत सोशल मीडिया खाती आणि डिजिटल प्रचार मोहिमांचे प्रमुखपद सोपवण्यात आले होते. 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन'चे माजी विद्यार्थी असलेले देवपालिक यांनी यापूर्वी नामांकित वृत्तपत्रे, टीव्ही वाहिन्या आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये पत्रकार म्हणून काम केले होते.