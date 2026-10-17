Prashant Kishor: 'सम्राट चौधरींना गोळी मारा...' प्रशांत किशोर यांनी खरेच असे विधान केले आहे का?

Patna: बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याबाबत गोळी मारण्याचा उल्लेख असलेल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादात जन सुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी आज स्पष्टीकरण दिले. ‘जे बोललो नाही, ते माझ्या तोंडी घालू नका. जे बोललो आहे, त्यावर ठाम आहे,’ असे सांगत त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा केला. दरम्यान, त्यांच्या विधानावरून भाजपने आक्षेप घेत सार्वजनिक माफीची मागणी केली आहे..Maharashtra Politics : जयंत पाटील-फडणवीस खलबतानंतर लगेच शरद पवारांची एन्ट्री; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण.नेमके काय म्हणाले प्रशांत किशोर?बिहारमधील विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान १० ऑक्टोबरला सीतामढी येथील सभेत प्रशांत किशोर यांनी केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ शुक्रवारी समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला. या व्हिडिओत ते बिहारमधील गुन्हेगारांविरोधातील चकमकींच्या कारवाईवर टीका करताना दिसतात. ‘गुन्हेगारांना गोळ्या घालायच्या असतील, तर सम्राट चौधरी यांच्यापेक्षा मोठा गुन्हेगार कोण?’ अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी केल्याचे व्हिडिओत ऐकू येते. यावेळी त्यांनी चौधरी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर आणि कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरही आरोप केले..Bihar Train Viral Video : मोबाईल चोरीच्या संशयावरुन प्रवाशांनी चालत्या ट्रेनच्या खिडकीला लटकवलं; चोराचा हात सोडताच... धक्कादायक VIDEO VIRAL.या वक्तव्यावरून राजकीय वाद निर्माण झाल्यानंतर शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना किशोर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. सम्राट चौधरी यांना गोळी मारण्याची धमकी दिल्याचा अर्थ आपल्या वक्तव्यामधून काढला जात असल्याचे त्यांनी फेटाळले. आपण चौधरी यांच्या शिक्षणाबाबत आणि कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत जे बोललो, त्यावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले..भाजपची माफीची मागणीप्रशांत किशोर यांच्या वक्तव्यावर भाजपच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. लोकशाहीत राजकीय मतभेद असले, तरी मुख्यमंत्र्यांविषयी हिंसेचा संदर्भ देणारी भाषा वापरणे अयोग्य असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले. किशोर यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी, अशी मागणीही करण्यात आली. बिहार भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रेम रंजन पटेल यांनी किशोर यांच्या भाषेवर टीका केली. राजकीय विरोध करताना लोकशाहीतील संकेत आणि जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..बिहारमधील चकमकींच्या धोरणावरून वादबिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची भूमिका मांडली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर यांनी राज्यातील चकमकींच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या धोरणावर टीका करताना त्यांनी चौधरी यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे आता राजकीय संघर्ष वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.