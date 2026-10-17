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Prashant Kishor: 'सम्राट चौधरींना गोळी मारा...' प्रशांत किशोर यांनी खरेच असे विधान केले आहे का?

Prashant Kishor On Samrat Chaudhari: १० ऑक्टोबरच्या सभेतील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर वाद पेटला; भाजपकडून माफीची मागणी, तर किशोर म्हणतात मी असे म्हणालोच नाही
Prashant Kishor On Samrat Chaudhari

Prashant Kishor On Samrat Chaudhari

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Patna: बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याबाबत गोळी मारण्याचा उल्लेख असलेल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादात जन सुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी आज स्पष्टीकरण दिले. ‘जे बोललो नाही, ते माझ्या तोंडी घालू नका. जे बोललो आहे, त्यावर ठाम आहे,’ असे सांगत त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा केला. दरम्यान, त्यांच्या विधानावरून भाजपने आक्षेप घेत सार्वजनिक माफीची मागणी केली आहे.

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