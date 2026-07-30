Prashant Kishor: "माझ्याच पोलीस ठाण्यात मला धमक्या, एकदा वर्दी काढली तर..."; SHO अन् प्रशांत किशोर यांच्यात वाद, व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video: पाटणा येथील बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी रात्री जन सूरज पक्षाचे नेते आणि उमेदवार प्रशांत किशोर यांनी जक्कनपूर पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांशी तीव्र वाद घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यामध्ये प्रशांत किशोर आणि संबंधित पोलीस ठाण्याचे एसएचओ यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाल्याचे दिसून येते..कार्यकर्ते बेपत्ता असल्याचा दावाजन सूरज पक्षाने दावा केला की, पाटणा पोलीस आणि विशेष कृती दलाने (एसटीएफ) पक्षाच्या सुमारे २० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच पक्षाचे दोन कार्यकर्ते बेपत्ता असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत किशोर आपल्या पक्षाच्या नेते आणि समर्थकांसह जक्कनपूर पोलीस ठाण्यात पोहोचले आणि त्यांनी पोलिसांकडे याबाबत जाब विचारला.व्हायरल व्हिडिओमध्ये प्रशांत किशोर एसएचओला सांगताना दिसतात की, "माझ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून दोन लोक बेपत्ता झाले आहेत, त्यामुळे मी प्रश्न तुम्हालाच विचारणार." त्यावर एसएचओ यांनी त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला..'मला कायदा सांगा, गोष्ट नाही'संवादादरम्यान दोघांमध्ये वाद अधिकच वाढल्याचे दिसते. एसएचओ यांनी प्रशांत किशोर यांच्यावर पोलीस ठाण्यात बसून धमक्या देत असल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी, "तुम्ही आम्हाला हे राजकारण का दाखवत आहात? माझ्याकडे हा गणवेश आहे म्हणून दबाव टाकत आहात. एकदा ही वर्दी काढली, तर आम्हीही सामान्य माणसं आहोत," असे म्हणत नाराजी व्यक्त केली.त्यावर प्रशांत किशोर यांनी, "मला कायदा सांगा, गोष्ट नाही," असे उत्तर दिले. त्यानंतर एसएचओ म्हणाले की, "माझ्याच पोलीस ठाण्यात बसून मला धमक्या दिल्या जात आहेत. गणवेश काढल्यानंतर माणूस दुसरे काहीही करू शकत नाही. आम्हीही सामान्य नागरिकच आहोत.".Adani Enterprises Net Loss : अदानी एंटरप्राइजेसला हजारो कोटींचा तोटा; वर्षभरातील सर्वाधिक घसरण.कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीपोलीस ठाण्यात झालेल्या या वादादरम्यान प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काही चुकीचे केले असेल, तर त्यांच्यावर नियमानुसार गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात पाठवावे. मात्र कोणतीही स्पष्ट कारवाई न करता त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.गुरुवारी मतदान सुरू असताना पोलिसांवर सरकारसाठी काम करत असल्याचाही आरोप प्रशांत किशोर यांनी केला..भाजपची तक्रार, काही भागांत संघर्षदरम्यान, भाजपने जन सूरज पक्षावर निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच पाटण्यातील मिठापूर आणि किडवाईपुरी परिसरात जन सूरज पक्ष आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त असून, पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचे सांगितले जाते..मतदानाची संथ सुरुवातबांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत मतदानाची सुरुवात संथ झाली असून, सकाळी ११ वाजेपर्यंत ११.५० टक्के मतदानाची नोंद झाली. या निवडणुकीत जन सूरजचे प्रशांत किशोर, नीरज, भाजपचे सिन्हा, आरजेडीच्या रेखा गुप्ता यांच्यासह एकूण २५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. या पोटनिवडणुकीची मतमोजणी ३ ऑगस्ट रोजी होणार असून त्याच दिवशी निकाल जाहीर केला जाणार आहे..E20 टाकल्याने वाहनाच्या कोणत्या गाड्यांचे होईल नुकसान? 'हे' पार्ट होणार खराब; सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.