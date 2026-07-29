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Nitish Kumar Video: 'तो' व्हिडीओ AI जनरेटेड? नितीश कुमार कुठे गायब झाले? 58 सेकंदांचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल

AI Deepfake Controversy in Bihar: पाटणा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेला हा मतदारसंघ भाजपचा सर्वात सुरक्षित बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, प्रशांत किशोर स्वतः या जागेवरून त्यांची निवडणूक लढवत आहेत.
Nitish Kumar

Nitish Kumar

esakal

संतोष कानडे
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Jan Suraaj Founder Challenges: बिहारमधील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. मतदारसंघात सुमारे चार लाख मतदार असून कायस्थ आणि यादव समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. २५ उमेदवार रिंगणात असले तरी मुख्य लढत भाजप आणि जन सुराज यांच्यातच होत असल्याचे चित्र आहे. या मतदारसंघासाठी ३० जुलै रोजी मतदान होणार असून ३ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे.

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