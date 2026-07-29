Nitish Kumar Video: 'तो' व्हिडीओ AI जनरेटेड? नितीश कुमार कुठे गायब झाले? 58 सेकंदांचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल

Jan Suraaj Founder Challenges: बिहारमधील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. मतदारसंघात सुमारे चार लाख मतदार असून कायस्थ आणि यादव समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. २५ उमेदवार रिंगणात असले तरी मुख्य लढत भाजप आणि जन सुराज यांच्यातच होत असल्याचे चित्र आहे. या मतदारसंघासाठी ३० जुलै रोजी मतदान होणार असून ३ ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे..प्रशांत किशोर यांचे गंभीर आरोपजन सुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी 'एनडीए'वर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी नितीश कुमार यांच्या एका व्हिडीओवरुन भाजपला धारेवर धरलंय. एनडीएने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा 'एआय-जनरेटेड' म्हणजेच बनावट व्हिडिओ वापरल्याचा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला आहे.''भाजपने हा ५८ सेकंदांचा व्हिडिओ खरा असल्याचे सिद्ध केले, तर आपण मतदानाच्या दोन दिवस आधीच निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेऊ.'' असं थेट आव्हान प्रशांत किशोर यांनी भाजप नेत्यांना दिलं आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये सध्या नितीन कुमारांच्या व्हिडीओचीच चर्चा आहे. नितीश कुमार नेमके कुठे गायब झाले आहेत? असाही प्रश्न विचारला जातोय..Parliament News: १२-१२ तास काम करूनही बोलायला ३ मिनिटंच देताय; भडकलेले खासदार सभापतींना म्हणाले, तुम्ही १ दिवसाचे मुख्यमंत्री होतात....बांकीपूर मतदारसंघाचे पाच वेळा प्रतिनिधित्व केलेले भाजप नेते नितीन नबीन यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊन राज्यसभेत प्रवेश केल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. पाटणा शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेला हा मतदारसंघ भाजपचा सर्वात सुरक्षित बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, प्रशांत किशोर स्वतः या जागेवरून त्यांची पहिलीच निवडणूक लढवत असल्याने या पोटनिवडणुकीला मोठ्या प्रतिष्ठेच्या लढतीचे स्वरूप आले आहे.भाजपने प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात नितीश कुमार यांच्या अपिलाचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये ते एनडीए उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ 'एआय डीपफेक' असल्याचा दावा करत प्रशांत किशोर म्हणाले की, पराभवाच्या भीतीने भाजपने हा बनावट व्हिडिओ जारी केला आहे. त्यांनी भाजपला आव्हान दिले की, जर नितीश कुमार यांनी स्वतः पत्रकारांसमोर येऊन हे वक्तव्य केल्याचे मान्य केले, तर आपण आपली उमेदवारी मागे घेऊ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.