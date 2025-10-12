देश

Prashant Kishor: राघोपूरमधून तेजस्वींचा पराभव निश्‍चित; प्रशांत किशोर, कौटुंबिक एकाधिकारशाहीला लोक कंटाळले

Bihar Elections 2025: प्रशांत किशोर यांनी राघोपूरमध्ये जनसुराज पक्षाची प्रचार मोहिम सुरू केली; तेजस्वी यादवला आव्हान देताना भोजपुरी कलाकार देखील निवडणुकीत उतरू शकतात.
Prashant Kishor

Prashant Kishor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाटणा : ‘‘सहा वर्षांपूर्वी अमेठीत राहुल गांधी यांना जसा पराभवाचा मोठा धक्का बसला होता, तसाच धक्का तेजस्वी यादव यांनाही राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनाही बसणार आहे. राघोपूरमध्ये त्यांचा पराभव निश्‍चित आहे,’’ असा दावा जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी शनिवारी केला.

Loading content, please wait...
Bihar
political
election
Voter
prashant kishore

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com