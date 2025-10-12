पाटणा : ‘‘सहा वर्षांपूर्वी अमेठीत राहुल गांधी यांना जसा पराभवाचा मोठा धक्का बसला होता, तसाच धक्का तेजस्वी यादव यांनाही राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव यांनाही बसणार आहे. राघोपूरमध्ये त्यांचा पराभव निश्चित आहे,’’ असा दावा जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी शनिवारी केला..‘जनसुराज’च्या प्रचार मोहिमेची सुरुवात त्यांनी आज राघोपूरमधून केली. त्यापूर्वी ते पत्रकारांशी बोलत होते. पण स्वतः रिंगणात उतरण्याबद्दल त्यांनी बोलणे टाळले. ‘‘राघोपूरला मी लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी जात आहे. तेथील लोक आता कौटुंबिक एकाधिकारशाहीला कंटाळले आहेत. .लालूप्रसाद यादव, राबडी देवी आणि आता तेजस्वी या तिघांनीही या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले; पण आजही मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत,’’ अशी टीका किशोर यांनी केली. जनसुराज पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक रविवारी होणार आहे. राघोपूरमधील लोकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादावर चर्चा करून सर्वांत योग्य उमेदवाराची निवड केली जाईल. मीच मैदानात उतरेन का, हे अद्याप ठरलेले नाही. तो निर्णय पक्षच घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..तेजस्वी यादव कदाचित या वेळी एकापेक्षा जास्त मतदारसंघातून निवडणूक लढवतील, अशा शक्यता व्यक्त होत असल्याचे निदर्शनास आणले असता प्रशांत किशोर हसत म्हणाले, “सध्या जनसुराज पक्ष राघोपूरमध्ये एक बलाढ्य उमेदवार उभा करणार आहे अशीच एवढीच चर्चा आहे आणि त्याच विचाराने तेजस्वी घाबरले आहेत.’’.मंत्र्यांना आव्हानउपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि मंत्री अशोक चौधरी यांच्यावर टीका करताना प्रशांत किशोर म्हणाले, ‘‘अशा कलंकित नेत्यांनाच ‘जनसुराज’ची भीती वाटते. माझ्याविरुद्ध दाखल केलेला अब्रूनुकसानीचा दावा मागे घेऊन जनतेच्या न्यायालयात लढणार असल्याचे अशोक चौधरी सांगत आहेत. पण कोणत्या मतदारसंघातून लढणार हे त्यांनी सांगावे.’’.भोजपुरी कलाकारांना राजकारणाची ओढबिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या वेळी लोकसंगीत आणि भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार देखील राजकारणाच्या मैदानात उतरण्याची तयारीत आहेत. मिथिलातील प्रसिद्ध लोकसंगीत गायिका मैथिली ठाकूर यांनी नुकतीच भाजप नेत्यांची भेट घेऊन निवडणुकीत उतरायची तयारी दर्शवली आहे. दुसरीकडे, जनसुराज पक्षाने भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडे यांना कारगहर मतदारसंघातून उमेदवार दिली आहे. भोजपुरी सुपरस्टार पवनसिंहदेखील निवडणुकीच्या शर्यतीत उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ते भाजपच्या तिकिटावर आरा किंवा बड़हरा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त आहे.पवनसिंह यापूर्वी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक काराकट मतदारसंघातून अपक्ष लढविली होती. मात्र त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. काही दिवसांपूर्वी पवनसिंह यांनी गृहमंत्री अमित शहा वराष्ट्रीय लोक मोर्चाचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह यांची भेट घेतली होती..भोजपुरी गायिका शिल्पी राज यांनी अलीकडेच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांची भेट घेतली. पक्षातील सूत्रांनुसार शिल्पी राज यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. जनसुराज पक्षात नुकतेच प्रवेश केलेले गायक आलोक कुमार म्हणाले, की मी पक्षात आलो कारण मला प्रशांत किशोर यांच्या कामावर विश्वास आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षात आलो नाही. जर पक्षाने सांगितले तर मी विचार करीन.’’.एमआयएम’ १०० जागा लढविणार?’यंदा ‘इंडिया’ आघाडीत ‘एमआयएम’चा समावेश नाही. यामुळे विधानसभा निवडणुकीत १०० मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याचा विचार असल्याचे पक्षातर्फे सांगण्यात आले. गेल्या निवडणुकीत ‘एमआयएम’ने पाच जागा लढविल्या होत्या. पक्षाचे बिहारचे अध्यक्ष अख्तरूल इमान म्हणाले, ‘‘१०० जागांवर लढण्याचा विचार आहे. ‘एनडीए’ आणि महाआघाडी दोघांनाही आमची दखल घेणे भाग पडेल. घ्यावी लागेल.’’ ‘आरजेडी’चे अध्यक्ष लालू प्रसाद आणि तेजस्वी यादव यांना पत्र लिहून एमआयएमने युती करण्याची तयारी दर्शवली. पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही..Maharashtra Politics : जयंत पाटलांनी वाळव्याचा ताव दाखवला, पडळकरांच्या टीकेवर प्रकट मुलाखतीत म्हणाले; सगळ्यांना नाय हाणलं तर जयंत पाटील नाव नाय....जनसुराज पक्षाची ५१ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाल्यावर काही जण नाराज असणे हे स्वाभाविक आहे. विधानसभेत फक्त २४३ जागा असताना सर्वांना सामावून घेणे कधीही शक्य नाही. पण आमचा पक्ष लोकशाहीवादी आहे. तो सर्वांसाठी खुला आहे. सर्व काही लवकरच मार्गी लागेल.-प्रशांत किशोर,संस्थापक, जनसुराज पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.