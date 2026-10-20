Uttar Pradesh Teachers: दिव्यांग व विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी शिक्षकांना डिजिटल बळ; ८ लाखांहून अधिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण

उत्तर प्रदेशात समावेशक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रशस्त २.०’ या डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची वेळेत ओळख पटवणे आणि त्यांच्या गरजांनुसार शैक्षणिक सहकार्य उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील ९.२० लाखांहून अधिक शिक्षक या डिजिटल मंचाशी जोडले गेले असून, ८.१५ लाख शिक्षकांनी प्रशिक्षणाचे सर्व व्हिडिओ पूर्ण केले आहेत..१६.२९ लाख शिक्षकांपैकी ५६.५ टक्के सहभागीप्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६,२९,९४५ शिक्षक आहेत. त्यापैकी ९,२०,१६९ शिक्षकांनी ‘प्रशस्त २.०’ डिजिटल मंचावर नोंदणी करून सहभाग घेतला आहे. हे प्रमाण एकूण शिक्षकसंख्येच्या ५६.५ टक्के आहे.याशिवाय, ८,१५,३०९ शिक्षकांनी म्हणजेच एकूण शिक्षकसंख्येच्या सुमारे ५० टक्के शिक्षकांनी या उपक्रमातील सर्व प्रशिक्षण व्हिडिओ पूर्ण केले आहेत. शिक्षकांना विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा ओळखता याव्यात आणि त्यांना योग्य शैक्षणिक मदत देता यावी, यासाठी हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे..रामपूर, पिलीभीत आणि लखीमपूर खेरीची आघाडीडिजिटल प्रशिक्षणातील सहभागाच्या बाबतीत रामपूर, पिलीभीत आणि लखीमपूर खेरी या जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली आहे.रामपूर जिल्ह्यात ९०.५ टक्के शिक्षक डिजिटल मंचाशी जोडले गेले असून, ८८.३ टक्के शिक्षकांनी सर्व प्रशिक्षण व्हिडिओ पूर्ण केले आहेत. पिलीभीत जिल्ह्यात हे प्रमाण अनुक्रमे ८८.७ आणि ८४.६ टक्के आहे. लखीमपूर खेरीमध्ये ८६.३ टक्के शिक्षक मंचाशी जोडले गेले असून, ८२.५ टक्के शिक्षकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे..विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांची वेळेत ओळखवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शिकताना येणाऱ्या अडचणींची कारणे वेळेत लक्षात येणे आवश्यक असते. दृष्टिदोष, श्रवणदोष, ऑटिझम किंवा अध्ययनविषयक अक्षमता यांसारख्या स्थितींची संभाव्य लक्षणे ओळखण्यासाठी शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे, हा ‘प्रशस्त २.०’ प्रशिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा समजून घेणे, त्यांच्यासाठी योग्य शैक्षणिक मदतीची शिफारस करणे आणि वर्गात सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल असे वातावरण निर्माण करणे यावर भर दिला जात आहे. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांचा इतर विद्यार्थ्यांसोबत आत्मविश्वासाने सहभाग वाढवणे, हेही या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे..शिक्षकांची क्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भरउत्तर प्रदेश सरकार समावेशक शिक्षणाला प्राधान्य देत असून, शिक्षकांची क्षमता विकसित करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गरजांनुसार शैक्षणिक सहकार्य मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डिजिटल प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शिक्षकांपर्यंत मार्गदर्शन पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‘प्रशस्त २.०’ उपक्रमामुळे विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांची संभाव्य अडचण वेळेत ओळखणे आणि त्यांना योग्य मदत मिळवून देण्यासाठी शिक्षकांना अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.