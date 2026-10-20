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Uttar Pradesh Teachers: दिव्यांग व विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी शिक्षकांना डिजिटल बळ; ८ लाखांहून अधिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण

Prashast 2.0, Inclusive Education, Uttar Pradesh Teachers Training : उत्तर प्रदेशात दिव्यांग व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रशस्त २.०’ डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रमांतर्गत ८.१५ लाखांहून अधिक शिक्षकांनी प्रशिक्षणाचे सर्व व्हिडिओ पूर्ण केले आहेत.
Uttar Pradesh Strengthens Inclusive Education Through Prashast 2.0 Digital Training for Teachers

Uttar Pradesh Strengthens Inclusive Education Through Prashast 2.0 Digital Training for Teachers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशात समावेशक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रशस्त २.०’ या डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची वेळेत ओळख पटवणे आणि त्यांच्या गरजांनुसार शैक्षणिक सहकार्य उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यातील ७५ जिल्ह्यांमधील ९.२० लाखांहून अधिक शिक्षक या डिजिटल मंचाशी जोडले गेले असून, ८.१५ लाख शिक्षकांनी प्रशिक्षणाचे सर्व व्हिडिओ पूर्ण केले आहेत.

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