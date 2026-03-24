Viral Video: मृत्यूचा तांडव! माजी आमदारांचा कोल्ड स्टोरेज कोसळून ४ मजुरांचा अंत; CM कडून मदत जाहीर

देश: प्रयागराजमधील फाफामऊ येथे सोमवारी दुपारी झालेल्या भीषण कोल्ड स्टोरेज दुर्घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. या घटनेत आतापर्यंत ४ मजुरांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.सोमवारी (२३ मार्च २०२६) दुपारी दीड ते दोनच्या सुमारास चंदापूर गावातील या कोल्ड स्टोरेजमध्ये अमोनिया गॅसच्या टाकीचा जोरदार स्फोट झाला आणि बघता बघता संपूर्ण इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली..बचावकार्य आणि आव्हानेघटनेनंतर लगेचच NDRF, SDRF आणि अग्निशमन दलाच्या तुकड्या घटनास्थळी पोहोचल्या. मात्र, ढिगाऱ्याखालून मजुरांना बाहेर काढताना अमोनिया गॅसच्या तीव्र वासाने बचावकार्यात मोठे अडथळे निर्माण केले.१८ तासांनंतरही रेस्क्यू सुरू:मंगळवारी सकाळपर्यंत ढिगारा उपसण्याचे काम सुरू होते. आतापर्यंत १४ हून अधिक जखमींना ढिगाऱ्यातून बाहेर काढून बेली आणि SRN रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतांश मजूर हे बिहारमधील सहरसा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत..राजकीय कनेक्शन आणि पोलीस कारवाईहे कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पक्षाचे माजी आमदार अन्सार अहमद यांच्या मालकीचे असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे.अन्सार अहमद 'पैलवान' आणि त्यांच्या मुलासह ७ जणांविरुद्ध फाफामऊ पोलीस ठाण्यात हत्येचा (कलम १०३) आणि इतर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मॅनेजरसह काही कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे..मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांकडून मदत जाहीरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी मृतांच्या वारसांना २ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली आहे. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) समान आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे..तपासासाठी समिती स्थापनजिल्हाधिकारी मनीष कुमार वर्मा यांनी या घटनेच्या चौकशीसाठी ADM (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या कोल्ड स्टोरेजचा परवाना वैध होता का आणि जुनाट इमारतीमध्ये सुरक्षेचे नियम पाळले गेले होते का, याचा तपास करून ४८ तासांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रयागराजमध्ये या दुर्घटनेमुळे संतापाचे वातावरण असून दोषींवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे.