Uttar Pradesh: देशाला सर्वाधिक IAS-IPS देणारे यूपीमधले गाव ; काय आहे इथले विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होण्यामागचे सिक्रेट?

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज (जुन्या काळातील अलाहाबाद) हे शहर केवळ 'कुंभमेळ्या'साठीच प्रसिद्ध नाही, तर ते 'विद्यार्थ्यांचा गड' आणि 'शिक्षणाची नगरी' म्हणूनही जगभर ओळखले जाते. या शहराने देशाला सर्वाधिक IAS आणि IPS अधिकारी दिले आहेत, म्हणूनच याला स्पर्धा परीक्षांची पंढरी मानले जाते..प्रयागराजचा शैक्षणिक इतिहास ब्रिटीश काळापासून अत्यंत समृद्ध राहिला आहे. आजही भारतातील कानाकोपऱ्यातून हजारो विद्यार्थी आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी येथे येतात..औद्योगिकनगरी ते शिक्षणातील अग्रगण्य ज्ञानपंढरी.ऐतिहासिक 'अलाहाबाद विद्यापीठ' (पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड)प्रयागराजची सर्वात मोठी ओळख म्हणजे अलाहाबाद विद्यापीठ. हे भारतातील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक आहे. या विद्यापीठाने देशाला केवळ अधिकारीच दिले नाहीत, तर अनेक पंतप्रधान, कवी आणि विचारवंतही दिले आहेत. याच्या शैक्षणिक दर्जा मुळेच याला 'पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड' असेही म्हटले जाते..प्रमुख शैक्षणिक संस्थाप्रयागराजमध्ये केवळ मानव्यविद्या (Arts) नव्हे, तर तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातीलही दिग्गज संस्था आहेत:MNNIT (मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था): अभियांत्रिकी क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था.IIIT (भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था): माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात या संस्थेचा मोठा दबदबा आहे.प्रयागराज उच्च न्यायालय: येथील कायदेशीर वातावरणामुळे कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे..स्पर्धा परीक्षांचे केंद्र (UPSC & UPPSC Hub)प्रयागराजला 'कोचिंग हब' का म्हटले जाते? कारण येथे दरवर्षी लाखो विद्यार्थी UPSC, UPPSC, NEET आणि JEE सारख्या परीक्षांची तयारी करतात. विशेषतः सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी येथील वातावरण अतिशय पोषक मानले जाते..प्रमुख कोचिंग भाग (Popular Student Hubs):कटरा (Katra): अलाहाबाद विद्यापीठाजवळचा हा भाग पुस्तकांच्या दुकानांसाठी आणि कोचिंगसाठी प्रसिद्ध आहे.सिव्हिल लाइन्स (Civil Lines): येथे अनेक नामवंत कोचिंग संस्था आहेत.बँक रोड आणि खेरागंज: हे भाग प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी ओळखले जातात..Exam: छत्रपती संभाजीनगर एमसीए’च्या पेपरला मुकताच ढसाढसा रडल्या विद्यार्थिनी; साई इन्स्टिट्यूटने केला परीक्षेचा खेळ, नेमकं काय घडलं?.विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती का?दिल्ली किंवा इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत येथे राहण्याचा आणि कोचिंगचा खर्च कमी आहे. शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात अभ्यासू मुले आणि स्पर्धा परीक्षांची चर्चा पाहायला मिळते, जे नवीन विद्यार्थ्यांना प्रेरित करते. जुन्या आणि दुर्मिळ पुस्तकांपासून ते अत्याधुनिक वाचनालयांपर्यंत सर्व काही येथे उपलब्ध आहे.प्रयागराजच्या मातीतच काहीतरी वेगळे आहे, असे म्हटले जाते. येथील गंगा-यमुना-सरस्वतीचा संगम ज्याप्रमाणे पवित्र मानला जातो, तसाच येथील ज्ञान आणि परिश्रमाचा संगम विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उजळून टाकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.