Prayagraj Kumbh : प्रयागराजमध्ये सीएम योगी बनवत आहेत असा भव्य पार्क, जपानमध्ये असल्याचा मिळेल अनुभव!

Fusion of Indian and Shinto Cultures : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने महाकुंभ २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर प्रयागराज येथे यमुना नदीच्या किनाऱ्यावर अरैल क्षेत्रात जपानी आणि भारतीय सनातन संस्कृतीचा संगम साधणारा 'शिवालय पार्क' आणि पब्लिक प्लाझा पार्क तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे, ज्यात टोरी गेट, जपानी गार्डन आणि झेन पार्क प्रमुख आकर्षणे असतील.
सकाळ वृत्तसेवा
संगम नगरी प्रयागराजची ओळख धार्मिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक नगरी म्हणून आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने महाकुंभ २०२५ चे भव्य आणि दिव्य आयोजन करून या नगरीची समृद्ध ओळख जगभर पोहोचवली. आता या कुंभ नगरीत जपानी आणि सनातन संस्कृतीचा सुंदर संगम पाहायला मिळणार आहे.

