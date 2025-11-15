Prayagraj Kumbh : प्रयागराजमध्ये सीएम योगी बनवत आहेत असा भव्य पार्क, जपानमध्ये असल्याचा मिळेल अनुभव!

संगम नगरी प्रयागराजची ओळख धार्मिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक नगरी म्हणून आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने महाकुंभ २०२५ चे भव्य आणि दिव्य आयोजन करून या नगरीची समृद्ध ओळख जगभर पोहोचवली. आता या कुंभ नगरीत जपानी आणि सनातन संस्कृतीचा सुंदर संगम पाहायला मिळणार आहे..भारत आणि जपानी संस्कृतीचा अनोखा मिलाफहजारो किलोमीटरचे अंतर आणि भाषेतील फरक असूनही, भारताची सनातन संस्कृती आणि जपानची पारंपरिक शिंतो (Shinto) संस्कृती यामध्ये अद्भुत समानता आढळते. दोन्ही सभ्यता निसर्गाला देव मानतात, आत्मसंयमनाचे महत्त्व जाणतात आणि शांततेला जीवनाचा आधार मानतात.या दोन्ही संस्कृतींचा संगम आता कुंभ नगरी प्रयागराजमध्ये होणार आहे. येथे जपानी स्थापत्यकला (Architecture) आणि सांस्कृतिक प्रतीकांपासून प्रेरित होऊन पब्लिक प्लाझा पार्क तयार केला जात आहे.नगर विकास विभागामार्फत यमुना नदीच्या किनाऱ्यावरील अरैल क्षेत्रात 'शिवालय पार्क'जवळ सुमारे ३ हेक्टर (Hectare) जागेत हा पार्क बांधला जाईल. या पार्कमध्ये भारतीय आणि जपानी संस्कृतीच्या सामायिक स्थापत्य प्रतीकांचा वापर केला जाईल. प्रयागराज महाकुंभाच्या वेळी धार्मिक आणि आध्यात्मिक पार्क्सचे केंद्र बनले आहे. याच क्रमाने यमुना नदीच्या किनाऱ्यावर पब्लिक प्लाझा पार्कचे बांधकाम होत आहे..Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! एम्समधील डॉक्टर तरुणीने संपवले जीवन; चार महिन्यांत दुसरी धक्कादायक घटना.पार्कमधील खास आकर्षणेटोरी गेट: पार्कच्या प्रवेशद्वाराच्या जागी शिंतो संस्कृतीचे प्रतीक असलेला 'टोरी गेट' (Tori Gate) तयार केला जाईल.जपानी गार्डन: यात खास मियावाकी वन (Miyawaki Forest) विकसित केले जाईल.झेन पार्क: भारतीय योग आणि मंदिर वास्तुकलेप्रमाणेच जपानची टी सेरेमनी, इकेबाना आणि झेन गार्डन (Zen Garden) यामध्येही आध्यात्मिक भाव आहे. याच धर्तीवर या पार्कच्या आत झेन पार्क (Zen Park) बांधला जाईल.पार्कच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जपानची शिंतो संस्कृती आणि भारतीय सनातन संस्कृतीच्या सामायिक मूल्यांची झलक दिसेल. या दोन्ही देशांची कला केवळ सजावट नसून आत्म-अनुशासन आणि साधनेचे माध्यम आहे. 'वसुधैव कुटुंबकम्' (Vasudhaiva Kutumbakam) आणि जपानच्या 'वा' (Wa) दर्शनाचा समरसता, शांती आणि विश्वबंधुत्व हाच संदेश या पार्कमध्ये दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.