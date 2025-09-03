Crime News : तीन वर्षांपूर्वी मित्राच्या बायकोवर जडला जीव...नैनिताल ट्रीपवर पतीला आला संशय....बायकोसह भाजप नेत्याची केली निर्घृण हत्या

BJP leader killed over extramarital affair : विवाहबाह्य संबंधातून एका डॉक्टरने पत्नीसह भाजप नेत्याची निर्घृणपणे हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. उत्तरप्रदेशच्या प्रयागराजमध्येही ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी डॉक्टर आणि त्याच्या दोन मित्रांना अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरु आहे. उदय यादव असं आरोपी डॉक्टरचं नाव आहे, तर रणधीर यादव असं मृत्यू झालेल्या भाजपा नेत्याचं नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ ऑगस्ट रोजी ही घटना घडली. डॉक्टर उदय यादव आणि भाजपा नेता रणधीर यादव हे दोघेही १० वर्षांपासून मित्र होते. तीन वर्षांपूर्वी उदय रणधीरला काही कामानिमीत्त घरी घेऊन आला होता. त्यावेळी उदयच्या पत्नीसोबत रणधीरची ओळख झाली. हळूहळू दोघांमधील मैत्री वाढत गेली. तसेच मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं.रणधीरचं उदयच्या घरी येणं जाणं वाढू लागलं. रणधीर दर महिन्याला एक लाख रुपये उदयच्या पत्नीच्या खात्यात जमा करत होता. उदयच्या पत्नीला विलासी जीवन जगण्याची आवड होती. त्यामुळे ती हा पैसे महागडे कपडे आणि गिफ्ट खरेदी करण्यासाठी करत होती..Crime News : ‘मेरी गर्लफ्रेंड को छेडता है’: एका आरोपावरून नाशिक हादरले; अल्पवयीन आरोपीचा क्रूर खून.दरम्यानच्या काळात उदयला रणधीर आणि त्याच्या पत्नीमध्ये असलेल्या नात्याची भनक लागली. मात्र, त्याच्याकडे कोणताही पुरावा नव्हता. त्यामुळे पत्नीबरोबर नैनितालची ट्रीम प्लॅन केली. रणधीरलाही आपल्याबरोबर चलण्यास सांगितलं. या ट्रीपमध्ये उदयला त्याच्या पत्नीच्या फोनमध्ये रणधीरबरोबरचे फोटो आढळून आले. त्यामुळे उदयला दोघांमधील नात्याचा पुरावा मिळाला..ट्रीपवरून परत आल्यानंतर दोघांच्या नात्यावरून उदयचे त्याच्या पत्नीबरोबर वाद होऊ लागले. तसेच तो तिला मारहाणही करत असे. याची माहिती तिने रणधीरलाही दिली होती. १ जुलैला नैनितालवरून परत आल्यानंतर २ जुलैला दोघांमध्ये जोरदार भांडण झालं होतं. त्यानंतर ११ जुलै रोजी त्याने विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीची हत्या केली. तसेच तिचा अंतिम संस्कार करत संपूर्ण विधीही पार पडला..Crime News : पालघरमध्ये ३२ लाखांच्या खैर लाकडांची तस्करी उघड, दोन आरोपींना अटक.पुढे २२ ऑगस्ट रोजी त्याने रणधीरला एका धाब्यावर भेटण्यासाठी बोलवलं होतं. त्यावेळी त्यांचे काही मित्रही त्याठिकाणी उपस्थित होते. सर्वांनी सोबत दारु प्यायली. जेवण केल्यानंतर रणधीर आणि उदय दोघेही सोबत निघाले. मात्र, वाटेतच उदयने रणधीरचीही हत्या केली. त्याच्या मृतदेहाची विल्हेवाट करण्यासाठी त्याने दोघांना ५० हजार रुपयांची सुपारीही दिली होती..दरम्यान, रात्री रणधीर घरी न आल्याने त्याच्या पत्नीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली त्यानंतर पोलिसांनी रणधीरचा शोध सुरु केला. त्यावेळी २४ ऑगस्ट रोजी धाब्याजवळच्या एका जंगलात त्यांना रणधीरची गाडी आणि त्याचा मृतदेह आढळून आला. याप्रकरणाचा तपास केल्यानंतर उदयने त्याची हत्या केल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं.याप्रकरणी आता उदयला अटक करण्यात आली असून त्याने दोघांच्याही हत्येची कबुली दिली आहे. तसेच रणधीरच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावणाऱ्या दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.