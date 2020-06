निर्दयी : भूकेने व्याकूळ झालेल्या गर्भवती हत्तीनीची हत्या; अन्नातून दिले पेटते फटाके

मलाप्पूरम : भुकेने व्याकुळ असलेल्या गर्भवती हत्तीन मानवी वसाहती नजीक आल्यावर तीची निर्दयी हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना केरळ येथील मलाप्पूरम येथे घडली आहे.

काहीतरी खायला मिळेल या आशेनं आलेल्या या हत्तीनीला स्थानिकांनी अननसातून फटाके खायला दिली. अननसाचं आवरण असलेल्या पदार्थात स्थानिकांनी पेटते रॉकेट, बॉम्ब ठेवले होते. भुकेल्या हत्तीला हे समजण्यात विलंब झाला आणि तिनं तो पदार्थ अननस म्हणून खाल्ला. त्यानंतर तिच्या तोंडात फटाक्यांचा स्फोट झाला. असह्य वेदनेसह ती तेथून पळाली आणि एका नदीत जाऊन उभी राहिली. पण अखेर आठवडाभराच्या संघर्षानंतर तिने प्राण सोडले. कोरोना व्हायसरमुळे मानव एकमेकांना सहकार्य करु लागला असला तरी त्याच्यातील निर्घृणता अजूनपूर्णपणे संपलेली नाही असे या प्रसंगातून तरी दिसून येत आहे. स्वतःला बुद्धिजीवी समजणाऱ्या मनुष्य प्रजातीनं त्या एका आईची निर्घृण हत्या केली आहे.

निलंबूर येथील वन्य अधिकारी मोहन कृष्णन यांनी हा प्रकार सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हत्तींना पळवण्यासाठी फटाक्यांचा वापर, ही काही नवीन गोष्ट नाही. पण या घटनेनं पुन्हा एकदा आपल्याला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आहे का? याचा विचार नक्की करण्यास भाग पाडले आहे. मोहन कृष्णन यांनी लिहिले की, अन्नाच्या शोधात ती गावापाशी आली. मनुष्याच्या स्वार्थी वृत्तीचा अनुभव येईल असे तिला वाटलेही नव्हते. गर्भवती असल्याने मनुष्य दया दाखवतील असे तिला वाटले. त्यामुळे तिनं त्या लोकांवर आंधळा विश्वास दाखवला आणि ते अननस खाल्ले. तिच्या डोक्यात फक्त पोटातील बाळाचा विचार होता. पण जे घडलं ते दुर्दैवी होतं. तोंडाला झालेल्या दुखापतीमुळे ती इकडेतिकडे भटकत होती आणि तिला काही खाताही येत नव्हते. पण, तरीही तिनं गावातील एकाही व्यक्तीला त्रास दिला नाही किंवा हल्ला केला नाही. प्रचंड वेदनेसह ती नदीत उभी राहिली. तिचा मृत्यू झाल्यानंतर तिला नदीतून बाहेर खेचण्यासाठी दोन हत्तींची मदत घेण्यात आली.

या घटनेनंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे. सतिश आचार्य, अभिषेक संघवी आदींनी याबाबत ट्विट करून संताप व्यक्त केला.

Most disgusting: pregnant elephant offered a firecracker laden pineapple by locals which exploded in its mouth & caused it to die. I don't normally call for "eye for an eye" but the actual animals who did this must be treated the same way.https://t.co/EYOwNCzhnm

