देश

Pregnant journalist allegation: गर्भवती महिला पत्रकाराला राहुल गांधींनी धक्का दिल्याचा आरोप; 'एक्स-रे'वरून काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न

Rahul Gandhi Pushed Pregnant Journalist Row: राहुल गांधी याचिका दाखल करून बाहेर पडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर वृत्तसंकलन करण्यासाठी पत्रकार रिचा पाराशर उपस्थित होत्या...
rahul gandhi protest

rahul gandhi protest

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Richa Parashar Allegations: विरोधी पक्षांच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडील मोर्चादरम्यान काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्याला धक्का दिल्याचा खळबळजनक आरोप गर्भवती महिला पत्रकाराने केला आहे. या आरोपावरून आता भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय वाद पेटलाय.

Loading content, please wait...
Congress
Rahul Gandhi
Supreme Court
delhi
journalist
Protest
Pregnant
Marathi News Esakal
www.esakal.com