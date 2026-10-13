Pregnant journalist allegation: गर्भवती महिला पत्रकाराला राहुल गांधींनी धक्का दिल्याचा आरोप; 'एक्स-रे'वरून काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न

Richa Parashar Allegations: विरोधी पक्षांच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडील मोर्चादरम्यान काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्याला धक्का दिल्याचा खळबळजनक आरोप गर्भवती महिला पत्रकाराने केला आहे. या आरोपावरून आता भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय वाद पेटलाय..सोमवारी 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या मागणीसाठी आणि मतदार यादीच्या 'एसआयआर' मोहिमेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढला होता. राहुल गांधी याचिका दाखल करून बाहेर पडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर वृत्तसंकलन करण्यासाठी पत्रकार रिचा पाराशर उपस्थित होत्या..Manchar News : अवसरी खुर्द येथील सरकारी ओढ्यावरील अतिक्रमण हटविले; महसूल विभागाची मोठी कारवाई, शेतकऱ्यांना दिलासा.महिला पत्रकाराचा दावा काय?पत्रकार रिचा पाराशर यांच्या दाव्यानुसार, त्या राहुल गांधी यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी वाट पाहत होत्या. मात्र, राहुल गांधींनी त्यांचा खांदा पकडून त्यांना ओढले आणि त्यानंतर त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनीही त्यांना धक्का दिला. यामुळे त्या जिन्यावरून खाली पडल्या, तसेच त्यांच्या कॅमेरामनलाही कोपराने मारल्याने तो खाली पडला, असा आरोप त्यांनी केला आहे."मी धक्का न मारण्याची विनवणी करत होते, पण काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी 'राहुल गांधी जिंदाबाद'च्या घोषणा देऊन माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला," असे रुग्णालयात दाखल असलेल्या रिचा पाराशर यांनी सांगितले. पोटात दुखू लागल्याने त्यांना आधी स्थानिक रुग्णालयात आणि नंतर दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..दरम्यान, डॉक्टरांनी त्यांना एक्स-रे काढण्यास सांगितल्यानंतर आपण गर्भवती असल्याची माहिती परिचारिकेला दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; तसेच 'गर्भवती असताना गर्दीत का गेलात?' असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देताना, "मी पत्रकारही आहे आणि हे माझे कर्तव्य आहे," असे त्या म्हणाल्या..या घटनेनंतर भाजप नेत्यांनी रुग्णालयात जाऊन पत्रकाराची भेट घेतली. दिल्ली भाजपचे उपाध्यक्ष राजेश भाटिया यांनी सांगितले की, जखमी पत्रकाराच्या बहिणीने मदतीसाठी संपर्क साधल्यानंतर स्थानिक आमदार उमंग बजाज यांना माहिती देण्यात आली आणि उपचारांची व्यवस्था करण्यात आली. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी राहुल गांधींवर टीका करताना ते गुंडासारखे वागल्याचा आरोप केला..'पक पक पकाक' मधली भुत्याची बायको आठवतेय? आता दिसतेय अशी; नाना पाटेकरांसाठी पोस्ट करत म्हणाली- .दुसरीकडे, काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत हा भाजपचा बनाव असल्याचा प्रत्यारोप केला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी घटनास्थळाचे व्हिडिओ शेअर करत स्पष्ट केले की, राहुल गांधी यांच्याभोवती पत्रकारांची प्रचंड गर्दी उसळली होती आणि कोणत्याही व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी धक्का मारताना दिसत नाहीत. काँग्रेस नेत्या अलका लांबा यांनी या घटनाक्रमात अनेक विसंगती असल्याचे सांगितले..घटना दुपारी ३ ते ४ वाजता घडली असताना पत्रकार तब्बल चार तासांनी, म्हणजेच रात्री साडेआठ वाजता रुग्णालयात दाखल झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, गर्भावस्थेदरम्यान सामान्यतः एक्स-रे केला जात नाही, तरीही तो कसा करण्यात आला असा सवाल उपस्थित करत लांबा यांनी भाजपवर राजकीय षड्यंत्र रचल्याचा आरोप केला.