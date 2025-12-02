देश

गर्भवती आई अन् आठ वर्षांचा मुलगा... एका रात्रीत देशाबाहेर! न्यायालयातील थरारक क्षण, CJJ Suryakant यांचा मोदी सरकारला फक्त एक सवाल!

Supreme Court Highlights Humanitarian Duty in Pregnant Woman Deportation Case: मानवतावादी मूल्यांना प्राधान्य देत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना; गर्भवती महिला आणि तिच्या लहान मुलाला परत आणण्यासाठी पर्यायांचा गंभीरपणे विचार करण्याचा निर्देश
CJJ Suryakant

CJJ Suryakant

Sandip Kapde
सर्वोच्च न्यायालयाने बांगलादेशात हद्दपार करण्यात आलेल्या गर्भवती महिलेला आणि तिच्या आठ वर्षीय मुलाला परत भारतात आणण्याच्या संभाव्यतेवर मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. हे निर्देश सोमवारी CJI सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

