गर्भवती आई अन् आठ वर्षांचा मुलगा... एका रात्रीत देशाबाहेर! न्यायालयातील थरारक क्षण, CJJ Suryakant यांचा मोदी सरकारला फक्त एक सवाल!

सर्वोच्च न्यायालयाने बांगलादेशात हद्दपार करण्यात आलेल्या गर्भवती महिलेला आणि तिच्या आठ वर्षीय मुलाला परत भारतात आणण्याच्या संभाव्यतेवर मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. हे निर्देश सोमवारी CJI सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे..आई आणि मुलाला एकत्र ठेवणे गरजेचे-हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर महिन्यातील आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने हद्दपार केलेल्या व्यक्तींना चार आठवड्यांच्या आत परत आणण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, सोनाली खातून ही भोदू शेख यांची मुलगी असून ती गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. तिच्यासह तिचा आठ वर्षीय मुलगा सबिल यालाही बांगलादेशात पाठवण्यात आले आहे. आई आणि मुलाला एकत्र ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्यांच्या अडचणी वाढतील, असा युक्तिवाद हेगडे यांनी केला..CJI SuryaKant किती कमवतात? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे रॉयल पगार अन् भत्ते! एका क्लिकवर....चुकीचा आदर्श प्रस्थापित होईलकेंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते, तर पश्चिम बंगाल राज्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तुषार मेहता यांना फक्त या गर्भवती महिलेच्या आणि तिच्या मुलाच्या बाबतीतच सूचना मागण्यास सांगितले. “हे प्रकरण पूर्णपणे मानवीय दृष्टिकोनातून पहा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.तुषार मेहता यांनी मान्यता दर्शवली, परंतु अशा कारवाईमुळे चुकीचा आदर्श प्रस्थापित होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “म्हणूनच आम्ही रेकॉर्डवर काही बोलत नाही. तुम्ही स्वतःहून पावले उचलू शकता.”.काय आहे प्रकरण?प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, भोदू शेख हे पश्चिम बंगालचे कायमस्वरूपी रहिवासी आहेत. ते दिल्लीत नोकरीनिमित्त आले होते. त्यांच्या मते, त्यांची मुले जन्मतः भारतीय नागरिक आहेत. दिल्लीत चाललेल्या ओळख पडताळणी मोहिमेत त्यांच्या कुटुंबाला ताब्यात घेऊन २६ जून २०२५ रोजी बांगलादेशात हद्दपार करण्यात आले. गृह मंत्रालयाच्या २ मे २०२५ च्या निर्देशांनुसार ही कारवाई झाली, परंतु योग्य चौकशी न करता दोनच दिवसांत हद्दपारी करण्यात आली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.दुसरीकडे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, संबंधित व्यक्तींनी स्वतःला बांगलादेशी नागरिक घोषित केले होते आणि भारतीय नागरिकत्वाचे कोणतेही पुरावे दिले नव्हते..पोलिसांना दिलेले जबाब दबावाखाली असू शकतात-कोलकाता उच्च न्यायालयाने हद्दपारीची प्रक्रिया सदोष असल्याचे मत नोंदवले. पोलिसांना दिलेले जबाब दबावाखाली असू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. नागरिकत्वाचा प्रश्न कागदोपत्री पुराव्यांसह योग्य न्यायालयात ठरवला जावा, असे सांगून उच्च न्यायालयाने हद्दपार व्यक्तींना परत आणण्याचे आदेश दिले होते.आता सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः गर्भवती महिलेच्या आणि लहान मुलाच्या बाबतीत मानवीय दृष्टिकोन स्वीकारण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. याबाबत केंद्र काय भूमिका घेते, यावर पुढील सुनावणी अवलंबून आहे..CJI Suryakant यांचा प्लॅन उघड! सुप्रीम कोर्टात काहीतरी मोठं घडणार..नियम एकदम बदलले, नेमकं चाललंय काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.