Premanand Maharaj Ashram Death : प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमातील शिष्याच्या मृत्यूचे गूढ वाढले; मोबाईल, मानसिक स्थितीची पोलिसांकडून चौकशी

Premanand Maharaj Ashram News : प्रेमानंद महाराज यांच्या आश्रमातील शिष्य रसिक दुलारी यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास मथुरा पोलिसांकडून सुरू आहे. २५ सप्टेंबर रोजी आश्रमाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला पोलिसांनी हा आत्महत्या प्रकार मानला होता. मात्र, सीसीटीव्ही फुटेज आणि घटनाक्रमामुळे तपासाला वेगळे वळण मिळाले आहे..आश्रमातील शिष्यांना मोबाईल वापराबाबत कडक नियम होते. दीक्षा घेतल्यानंतर वैयक्तिक मोबाईल काढून घेऊन आश्रमाकडून नवीन मोबाईल व सिमकार्ड दिले जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. तसेच बाहेरील व्यक्ती आणि कुटुंबीयांशी संपर्कावरही मर्यादा असल्याचे समोर आले आहे. या सर्व बाबींची पोलिस चौकशी करत आहेत..रसिक दुलारी मानसिक तणावात होते का, याचाही तपास सुरू आहे. त्यांचा जुना मोबाईल, नवीन सिमकार्ड, संपर्क क्रमांक, संदेश आणि अन्य डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत. कुटुंबीय व जवळच्या व्यक्तींचेही जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ८५ जणांचे जबाब पोलिसांनी घेतले आहेत.दरम्यान, मृत्यूपूर्वी रसिक यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा आढळल्या होत्या. सीसीटीव्हीत त्यांच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग दिसत असून, ते चौथ्या मजल्यावरील गच्चीवर काही वेळ बसले आणि नंतर खाली पडल्याचे दिसते. त्यामुळे मृत्यूपूर्वी त्यांची मानसिक व शारीरिक स्थिती काय होती, याचा तपास केला जात आहे..Premanand Maharaj Disciple Death : आश्रमाच्या छतावरून खाली पडले अन् मृत्यू; प्रेमानंद महाराजांच्या शिष्याच्या मृत्यूचं गूढ कायम .पोलिसांनी रसिक यांच्या रक्ताचे नमुने न्यायवैद्यक तपासणीसाठी पाठविले आहेत. त्यांच्या शरीरात अमली पदार्थ, गुंगीचे औषध किंवा अन्य मानसिक परिणाम करणारे पदार्थ होते का, याचा तपास अहवालातून स्पष्ट होणार आहे. रसिक सकाळी सुमारे १०.२५ वाजता खोलीबाहेर पडले, तर १०.३६ वाजता ते गच्चीवरून पडल्याचे तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.