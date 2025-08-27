Premanand Maharaj : हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा अद्भुत संदेश! आरिफने दाखवली किडनी दानाची तयारी, प्रेमानंद महाराज म्हणाले...

Premanand Maharaj Kidney Donation : मध्य प्रदेशातील इटारसी येथील आरिफ खान (Arif Khan) या मुस्लिम तरुणाने वृंदावनचे संत प्रेमानंद महाराज यांना आपली किडनी दान करण्याची ऑफर दिली होती. त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून हा निर्णय औपचारिकरित्या कळवला होता. मात्र, महाराजांनी नम्रपणे या ऑफरला नकार दिला आहे..आरिफ खानचं म्हणणं आहे की, 'संत प्रेमानंद महाराजांच्या आध्यात्मिक प्रवचनांचा आणि सामाजिक सेवाकार्यांचा प्रभाव माझ्यावर झाला आहे. त्यामुळेच मी आपली किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला होता.'.देशाला मिळाला हिंदू-मुस्लिम एकतेचा संदेशही बाब महाराजांपर्यंत पोहोचताच त्यांनी आरिफच्या भावना आणि त्यागपूर्ण विचारांचे कौतुक केले. महाराजांच्या प्रतिनिधीमार्फत आरिफला कळविण्यात आले की, सध्या किडनीची गरज नाही. मात्र, त्याच्या या प्रयत्नातून संपूर्ण देशाला हिंदू-मुस्लिम एकतेचा संदेश मिळाला आहे. तसेच, महाराज लवकरच आरिफला वृंदावनला भेटीसाठी बोलावतील, असेही सांगण्यात आले..आरिफ का देऊ इच्छित होता किडनी?आरिफने सांगितले की, महाराजांचा साधेपणा, भक्तीभाव आणि युवकांना दिलेली नैतिक जीवन जगण्याची प्रेरणा पाहून त्याला हा निर्णय घेण्याची प्रेरणा मिळाली. त्याला वाटले की, या दानामुळे तो महाराजांच्या कार्याला बळकटी देऊ शकेल आणि समाजाला एकतेचा संदेश मिळेल..पत्रात काय लिहिलंय?आरिफने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, “महाराज, तुमचे आचरण आणि वर्तन पाहून मला खूप समाधान झाले. सोशल मीडियावर आणि वृत्तपत्रांतून तुमच्या प्रकृतीबद्दल समजले. तुम्ही हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक आहात. त्यामुळे मी स्वेच्छेने माझी किडनी दान करू इच्छितो. आजच्या विषारी वातावरणात तुमच्यासारख्या संतांचे जगणे समाजासाठी खूप गरजेचे आहे. कृपया माझी ही छोटी भेट स्वीकारा.”.प्रेमानंद महाराज किडनीच्या आजाराने त्रस्तप्रेमानंद महाराज बऱ्याच काळापासून किडनीच्या आजाराने त्रस्त आहेत आणि त्यांच्यावर नियमित डायलिसिस सुरू आहे. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल भक्त आणि अनुयायांनी सातत्याने चिंता व्यक्त केली असून, मदतीसाठी अनेक जण पुढे येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.