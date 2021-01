भारतात लसीकरण कधी होणार सुरु? आरोग्य सचिवांनी दिली माहिती

नवी दिल्ली- देशातील दोन कोरोना लशींच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी मिळाल्यानंतर लसीकरणाची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशात 13 जानेवारीपासून लसीकरण सुरु केले जाऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत सांगितलं की देशामध्ये 41 पेक्षा अधिक वॅक्सिन स्टोर आहेत. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांना कोविन (Cowin) ऍपवर रेजिस्ट्रेशन करण्याची गरज नाहीय. त्यांची माहिती पूर्वीपासूनच सरकारकडे आहे.

Healthcare workers and frontline workers would not need to register themselves as a beneficiary as their data is bulk database that has been populated on the Co-WIN vaccine delivery management system in a bulk manner: Union Health Secretary Rajesh Bhushan pic.twitter.com/NHrl0r8YED

अन्य लोकांना कोरोनाची लस घेण्यासाठी कोविन ऍपवर रेजिस्ट्रेशन करावं लागणार आहे. या ऍपद्वारे यूनिक हेल्थ ID generate तयार केली जाऊ शकते. लस घेतल्यानंतर एक QR सर्टिफिकेट मिळेल. जर कोणता देश कोविन ऍप वापरु इच्छित असेल तर भारत सरकार त्यासाठी मदत करेल, असं आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

The facility including the number of vaccines stored and temperature trackers is monitored digitally. We have this facility for over a decade in the country: Union Health Secretary Rajesh Bhushan https://t.co/51FIOW9K0I

पत्रकार परिषदेमध्ये आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केलं की, कोणत्याही लशीच्या निर्यातीवर बंधनं आणण्यात आलेले नाहीत. 3 तारखेला ड्रग कंट्रोलर अँड जनरल ऑफ इंडियाने लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली होती. त्यानंतरच्या 10 दिवसांमध्ये लसीकरणाची प्रक्रिया सुरु होईल.

We are prepared to roll out vaccine within 10 days of emergency use authorisation approvals. The final call will be taken by the government: Union Health Secretary Rajesh Bhushan

DGCI gave approval to two vaccines on January 3 pic.twitter.com/g6sWMsX4cG

