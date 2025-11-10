President Droupadi Murmu: आफ्रिकी देशांसोबत संबंधांचे नवे पर्व; राष्ट्रपतींचा अंगोला दौरा सुरू, बोट्स्वाना दौऱ्यावरही जाणार

लुआंडा (अंगोला) : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शनिवारी (ता. ८) अंगोलामध्ये पोहोचल्या. सहा दिवसांच्या आफ्रिकेतील देशांच्या दौऱ्याचा हा पहिला टप्पा होता. यानंतर त्या शेजारील बोट्स्वाना देशाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत..‘८ ते १३ नोव्हेंबर या काळात होणाऱ्या अंगोला दौऱ्यात आफ्रिकी देशांसोबतचे द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे,’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. अंगोलाचा दौरा करणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू हा पहिल्याच राष्ट्रपती आहेत..राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अँगोलाची राजधानी लुआंडा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अंगोलाचे परराष्ट्रमंत्री टेटे अँटोनियो स्वागत केले. येथील पुढील तीन दिवसांदरम्यान, राष्ट्रपती उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये भाग घेतील. यात अंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ मनुएल गोंकाल्व्स लॉरेन्सो यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा; तसेच या आफ्रिकी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्धापनदिनाच्या समारंभासही त्यांची उपस्थिती असणार आहे..राष्ट्रपती अंगोलाच्या संसदेस संबोधित करणार असून, तेथील भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयातील सचिव सुधाकर दलेला सांगितले, ‘‘भारत आणि अंगोला यांच्यात सहकार्य आणि मैत्रीचे अतूट नाते आहे. ते विविध क्षेत्रांमध्ये वाढत आहे. अंगोलासोबत आपली ऊर्जा क्षेत्रात सक्षम भागीदारी आहे. कृषी, आरोग्य, ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पायाभूत विकास, संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे.’’.सहकार्याचे नवे पर्वराष्ट्रपती मुर्मू यांच्या दौऱ्याचा दुसरा टप्पा ११ नोव्हेंबर रोजी सुरू होईल. त्या बोट्स्वानाची राजधानी गॅबोरोन येथे जाणार आहेत. तेथील कार्यक्रमांअंतर्गत, त्या बोत्स्वानाचे अध्यक्ष डुमा गिडिओन बोको यांच्याशी भेटतील, राष्ट्रीय संसदेला संबोधित करतील आणि ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ अंतर्गत भारतात चित्त्यांचे स्थलांतर यासंबंधित कार्यक्रमात सहभागी होतील..Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या या दौऱ्यामुळे अंगोला व बोट्स्वाना या देशांसोबतचे भारताचे सहकार्याचे नाते आणखी दृढ होईल; तसेच सहकार्याचे पुढील पर्व सुरू होईल, अशा अपेक्षा परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.