''भारत शांततेवर विश्वास ठेवतो, पण...''; स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती मुर्मूंचं देशवासीयांना संबोधन

स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशवासीयांना संबोधित केलं आहे. यावेळी त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ८०व्या वर्षाच्या सुरुवातीबद्दल नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या वाटचालीचा आढावा घेताना त्यांनी देशाच्या एकतेपासून ते आधुनिक भारताच्या प्रगतीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं..राष्ट्रपती म्हणाल्या की, देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा भारतासमोर अनेक संस्थानांचं एकत्रीकरण करण्याचं मोठं आव्हान होतं. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हे आव्हान समर्थपणे पेलत देशाच्या एकतेचा मजबूत पाया घातला. आज भारत आधुनिक आणि सक्षम राष्ट्र म्हणून पुढे जात आहे. देशातील विद्यार्थी हे उद्याच्या भारताचे शिल्पकार आहेत. त्यामुळे शिक्षण आणि तरुणांची भूमिका देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी सांगितलं..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा विशेष उल्लेख केला. दहशतवादी नेटवर्कविरोधात सडेतोड आणि अचूक कारवाई करण्याची भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता या ऑपरेशनमधून दिसून आली, असं त्यांनी सांगितलं. दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या देशासोबत सिंधु जल संधी निलंबित करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचं राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केलं. विशेषतः देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता हा निर्णय निर्णायक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं..दहशतवाद्यांनाही राष्ट्रपतींनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. दहशतवादी कुठेही लपले असले, तरी त्यांना आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना त्यांच्या कृत्याची किंमत मोजावीच लागेल, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. भारताला नक्षलवादमुक्त करण्याच्या दिशेने झालेली प्रगती ही देशासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचं राष्ट्रपती म्हणाल्या. बस्तरमध्ये विकासाची कामं वेगाने सुरू असून स्थानिक संस्कृती आणि नागरिकांच्या सहभागालाही प्रोत्साहन मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं..Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद.जगभरात आर्थिक अस्थिरतेचं वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतपणे टिकून आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर जागतिक सरासरीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक राहण्याचा अंदाज असल्याचं राष्ट्रपतींनी नमूद केलं. भारताच्या डिजिटल प्रगतीवरही राष्ट्रपतींनी प्रकाश टाकला. जगभरात होणाऱ्या रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारांपैकी निम्म्याहून अधिक व्यवहार भारतात होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गेल्या दशकात २५ कोटींपेक्षा अधिक नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..याशिवाय ८० कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना मोफत धान्य योजनेच्या माध्यमातून अन्नसुरक्षा मिळत असल्याचं राष्ट्रपतींनी सांगितलं. आपल्या भाषणाच्या शेवटी राष्ट्रपतींनी देशाच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या तिन्ही सैन्यदलांसह सशस्त्र पोलीस दल आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचं कौतुक केलं. तसेच जगभरात भारताचा मान-सन्मान वाढवणाऱ्या भारतीय नागरिकांचं आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचंही त्यांनी अभिनंदन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.