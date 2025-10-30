President Droupadi Murmu: मुर्मू यांचे राफेलमधून उड्डाण; सातशे किलोमीटर प्रतितास वेगाचा अनुभव

अंबाला : येथील हवाई दलाच्या तळावरून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी राफेल विमानातून उड्डाण केले. उड्डाणाचा अनुभव अविस्मरणीय होता, अशा शब्दांत या प्रवासाचे वर्णन केले आहे. त्याचवेळी हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह यांनीही याच तळावरून दुसऱ्या विमानातून उड्डाण केले..हवाई दलाच्या दोन लढाऊ विमानांतून उड्डाण करणाऱ्या द्रौपदी मुर्मू या पहिल्या राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल २०२३ मध्ये मुर्मू यांनी तेजपूर येथील तळावरून ‘सुखोई-३० एमकेआय’ विमानातून उड्डाण केले होते. राफेलमध्ये बसण्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी जी-सूट आणि सनग्लास घातले. हातात हेल्मेट धरून वैमानिकासमवेत फोटो काढले..राष्ट्रपतींनी राफेलमधून उपस्थितांना अभिवादन केले आणि सकाळी ११.२७ वाजता विमानाने उड्डाण केले. उड्डाणाचा कालावधी सुमारे अर्धा तास होता आणि या कालावधीत त्यांनी २०० किलोमीटर अंतर कापले आणि राफेल पुन्हा अंबाला तळावर दाखल झाले. विमानाचे सारथ्य ग्रुप कॅप्टन अमित गेहानी यांनी केले, असे राष्ट्रपती कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे..लढाऊ विमानाने समुद्रसपाटीपासून १५ हजार फूट उंचीवर आणि ७०० किलोमीटर प्रति तास वेगाने उड्डाण केले. तत्पूर्वी राष्ट्रपती सकाळी हवाई तळावर पोचल्यानंतर त्यांना मानवंदना देण्यात आली. यादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राफेलची क्षमता आणि हवाई दल याबद्दलही माहिती देण्यात आली..यांनीही केले होते उड्डाणयापूर्वी माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम आणि प्रतिभा पाटील यांनीही पुण्यातील लोहगाव येथील हवाई दलाच्या तळावरून लढाऊ ‘सुखोई-३० एमकेआय’मधून उड्डाण केले होते. यानंतर आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राफेलमधून उड्डाण केले. फ्रान्सच्या डसॉल्ट एव्हिएशन निर्मित राफेल विमान सप्टेंबर २०२० मध्ये अंबाला हवाई तळावर आयोजित सोहळ्यात हवाई दलात औपचारिकपणे सामील झाले. तत्पूर्वी २७ जुलै २०२० रोजी पहिल्या पाच राफेल विमानांचा ताफा भारतात दाखल झाला होता. पाकिस्तानविरुद्धच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये राफेल विमानाचा वापर झाला. राफेलने ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ नष्ट केले..Irani Cup 2025: विदर्भ तिसऱ्यांदा इराणी करंडक विजेता; शेष भारत संघाला ९३ धावांनी नमवले, धुलची एकाकी झुंज, अथर्व सामनावीर.राफेल उड्डाणाचा अनुभव अविस्मरणीय होता. शक्तिशाली राफेलमधील पहिल्या उड्डाणाने देशाच्या संरक्षण सज्जतेविषयी अभिमान वाटला. हवाई दल आणि अंबाला हवाई तळाच्या संपूर्ण पथकाचे अभिनंदन.द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.