Supreme Court flag : सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाला नवा ध्वज आणि चिन्ह! राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाले अनावरण; जाणून घ्या खास गोष्टी

New Flag and Insignia Of Supreme Court : भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 व्या वर्धापनदिनाच्या स्मरणार्थ नवीन ध्वज आणि चिन्हाचे अनावरण केले.

The Supreme Court unveils its flag consisting of symbols of Ashoka Chakra, the Supreme Court Building and the Constitution of India.