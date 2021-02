नरेंद्र मोदींच्या नावाने ओळखलं जाणार जगातलं सर्वात मोठं स्टेडियम

अहमदाबाद - जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमचं उद्घाटन गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं. बुधवारी झालेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्टेडियमचं नाव नरेंद्र मोदी स्टेडियम असेल अशी घोषणा केली. बुधवारी या स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात पिंक बॉल टेस्ट खेळली जाणार आहे. अमित शहांनी घोषणा केली की, आम्ही इथं अशा पद्धतीने सोयी सुविधा निर्माण केल्या आहेत की, सहा महिन्यात ऑलिम्पिक, एशियाड आणि कॉमनवेल्थसारख्या स्पर्धांचे आयोजन करता येईल. अहमदाबाद आता स्पोर्ट सिटीच्या नावाने ओळखलं जाईल.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं आणि ते आज पूर्ण झालं. नवीन स्टेडियम हे जगातील सर्वात मोठं आणि हायटेक असं स्टेडियम आहे. मी नरेंद्र मोदींसोबत बऱ्याच काळापासून काम करत आहे. त्यांनी तरुणांना खेळासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे. खेलो इंडिया अंतर्गत व्हीजन गावोगावी पोहोचवलं जात आहे असंही अमित शहा म्हणाले.

Gujarat: President Ram Nath Kovind inaugurates Narendra Modi Stadium, the world's largest cricket stadium, at Motera in Ahmedabad

Union Home Minister Amit Shah, Gujarat Governor Acharya Devvrat, Sports Minister Kiren Rijiju, and BCCI Secretary Jay Shah also present pic.twitter.com/PtHWjrIeeH

— ANI (@ANI) February 24, 2021