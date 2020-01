रामजन्मभूमी निर्णयावेळी भारतीयांनी परिपक्वता दाखवली : राष्ट्रपती 

नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (ता. 31) सुरू झाले. उद्या (ता. 1) अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, त्यापूर्वी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यापूर्वी अधिवेशन सुरू होण्याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषण केले. त्यांनी सरकाराच्या सर्व कामांचा आढावा घेतला. तसेच नव्या कायद्यांचे स्वागत करत येत्या दशकात भारताला नव्या उर्जेने गती देऊ असे आश्वासन दिले.

Budget 2020 : शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, बजेटमध्ये दोन मोठ्या घोषणांची शक्यता

President Ramnath Kovind: The mature way in which the countrymen behaved after the Supreme Court's decision on Ramjanmabhoomi is also praiseworthy #BudgetSession https://t.co/iFYAchddsk — ANI (@ANI) January 31, 2020

येणारं दशकं हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यावर्षी संविधानाला 70 वर्षे पूर्ण झाली. आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणं गरजेचं आहे. नागरिकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी हे सरकार कायमच प्रयत्नशील राहील. 'सबका साथ सबका विकास' हा या सरकारचा मंत्र आहे, त्यामुळे आणखी विधायक कामं या सरकारकडून होतील. तसेच भारताच्या निर्मितीसाठी जनादेश अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचेही कोविंद यांनी यावेळी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

President Ramnath Kovind: My government is clearly of the view that mutual discussions and debates further strengthen democracy. At the same time, any kind of violence in the name of protest weakens the society and the country. #BudgetSession pic.twitter.com/QA2LL0EcLu — ANI (@ANI) January 31, 2020

मागील वर्षातील सर्वात महत्त्वाचे निर्णय म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविणे आणि रामजन्मभूमीचा निर्णय. कलम 370 हटविणे ऐतिहासिक पाऊल होते. तसेच जम्मू काश्मीर, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यामुळे ते मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले. रामजन्मभूमीच्या निर्णयावेळी भारतीयांनी परिपक्वता दाखवली. चर्चा, वादविवाद लोकशाहीला आणखी सशक्त बनवतो, त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीवर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे, असेही कोविंद यांनी अभिभाषणावेळी सांगितले.

Budget 2020:स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं बजेट कोणी सादर केलं?

President Ramnath Kovind: The abrogation of Article 370 and Article 35A of the Constitution through two-thirds majority by both the Houses of Parliament is not only historic but it has also paved the way for equal development of Jammu and Kashmir and Ladakh. #BudgetSession pic.twitter.com/BZe6yVTORO — ANI (@ANI) January 31, 2020

तीन तलाक कायदा, चीटफंड संशोधन कायदा, मोटरवाहन संशोशन कायदा असे महत्त्वाचे कायदे या सरकारने पारित केले. कर्तारपूर साहीब कॉरिडॉर खुला करणे, 8 कोटी नागरिकांना गॅसजोडणी देण्यात आली, 24 कोटी नागरिकांना विमा सुरक्षा देण्यात आली अशा अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचे राष्ट्रपतींनी स्वागत केले व पुढील वाटचालीसाठी सरकारला शुभेच्छा दिल्या.