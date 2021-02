रामदेव बाबांच्या योगाने पेट्रोल दिसेल 6 रुपये लिटर; शशी थरुरांची सरकारवर खोचक टीका

नवी दिल्ली : देशात गेल्या 9 दिवसांपासून सलगपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ होत आहे. यावरुन देशातील जनसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जवळपास शंभरी गाठलेल्या या किंमतींमुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. देशात यावरुन मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींवरुन काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी काल संध्याकाळी योग गुरु रामदेव बाबा यांच्यावरील एका कार्टूनच्या आधारे केंद्र सरकारवर कठोर टीका केली आहे.

If you took yoga lessons from BabaRamdev, you too could see petrol prices at 06 rupees a litre! pic.twitter.com/zatuS6t6cs

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 16, 2021