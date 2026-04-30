Hapur Papad: ताटातल्या जेवणाची शान! हे आहे 'पापडांचे माहेरघर'; मुख्यमंत्री सुद्धा आहेत फॅन! काय आहे स्पेशालिटी?

जेवणाची चव वाढवण्यासाठी ताटात लोणचे, कोशिंबीर आणि चटणी असेल तर मजा येते, पण जर ताटात कुरकुरीत पापड नसेल तर जेवण अपूर्ण वाटते. उत्तर प्रदेशातील एक जिल्हा तर चक्क 'पापडाचे शहर' (Papad City) म्हणून ओळखला जातो, जिथल्या पापडाची चव चाखण्यासाठी जगभरातून लोक उत्सुक असतात..आपण चविष्ट खाद्यपदार्थांचा विचार करतो, तेव्हा उत्तर प्रदेशातील हापूर (Hapur) जिल्ह्याचे नाव अग्रक्रमाने येते. हापूर जरी क्षेत्रफळाने राज्यातील सर्वात छोटा जिल्हा असला, तरी इथल्या पापडाचा 'धडाका' मात्र खूप मोठा आहे..हापूरला 'पापडाचे शहर' का म्हणतात, याची काही खास वैशिष्ट्ये:हँडमेड शुद्धता: येथील पापडाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे पापड पूर्णपणे हाताने बनवले जातात (Handmade). यामुळे त्यांची चव आणि पोत यंत्रावर बनवलेल्या पापडापेक्षा वेगळा असतो.वैविध्य: येथे केवळ उडीद डाळीचेच नाही, तर मूंग डाळ, मैदा, साबुदाणा आणि खमीर अशा विविध प्रकारचे चविष्ट पापड तयार होतात.घरोघरी उद्योग: हापूरमध्ये पापडाचा खूप मोठा उद्योग आहे. येथील घरांच्या छतांवर तुम्हाला पापड वाळताना दिसणे हे अतिशय सामान्य दृश्य आहे..दिग्गज नेतेही चवीचे शौकीनहापूरच्या पापडाची भुरळ मोठ्या नेत्यांनाही पडली आहे. भारताच्या माजी परराष्ट्र मंत्री कै. सुषमा स्वराज जेव्हा कधी या भागातून प्रवास करायच्या, तेव्हा हापूरचा पापड घरी नेण्यास विसरायच्या नाहीत.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही अनेकदा येथील पापडाच्या चवीचे आणि उद्योगाचे कौतुक केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही हापूरच्या पापडाच्या चवीची दाद दिली आहे..आरोग्य आणि चव यांचा संगमपापड केवळ तोंडी लावण्यासाठी नसून, योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास ते पचनासाठीही चांगले मानले जातात. हापूरच्या पापडामध्ये वापरले जाणारे मिरे आणि इतर अस्सल मसाले पचनशक्ती सुधारण्यास मदत करतात.हापूरचे हे कुरकुरीत पापड जगभरातील खाद्यप्रेमींच्या ताटात आपली जागा निर्माण करत आहेत. जर तुम्ही कधी या मार्गावरून प्रवास केला, तर येथील अस्सल पापड खरेदी करायला विसरू नका.