कृषी आंदोलनाचा आज 67 वा दिवस; पंतप्रधान मोदींची आज 'मन कि बात'

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 31 जानेवारी रोजी रेडीओवर 'मन की बात' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशवासीयांना संबोधित करणार आहेत. मन की बात कार्यक्रमाचा हा 73 वा भाग आहे. सध्या दिल्ली सीमेवर सुरु असणाऱ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही मन की बात होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान याविषयी काही बोलतील का, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.

Prime Minister Narendra Modi will address 'Mann Ki Baat' at 11 am today. pic.twitter.com/8W8hRVLV7U

— ANI (@ANI) January 31, 2021