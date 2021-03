स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव Live: PM मोदी दाखवणार दांडी मार्चला हिरवा झेंडा

अहमदाबाद- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षाच्या उत्सवाला सुरुवात केली. मोदींनी साबरमतीमध्ये अमृत महोत्सवाचा शुभारंभ केला. यासह शुक्रवारी गुजरातमध्ये सहा ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी साबरमती आश्रमपासून 386 किलोमीटर लांब दांडी मार्चला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. गुजरात सरकारकडून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाला दर्शवण्यासाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यातील 75 वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले जातील. पंतप्रधान मोदी 11 च्या सुमारास साबरमती येथे पोहोचले. येथे फोटो गॅलरीमध्ये त्यांनी छगनलाल जाधव यांनी रेखाटलेल्या चित्राला पाहिलं. या रेखाचित्रामध्ये गांधी यांच्या दांडी यात्रेला दाखवण्यात आले आहे.



Gujarat: Prime Minister Narendra Modi sees pictures, magazines & other collections at a special exhibition near Abhay Ghat in Ahmedabad, as part of Amrit Mahotsav programme. pic.twitter.com/hvat05ftaw

— ANI (@ANI) March 12, 2021