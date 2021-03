बांगलादेश दौऱ्यातील पंतप्रधान मोदींच्या हस्ताक्षराची चर्चा; सोशल मीडियावर धुमाकूळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शनिवारी दोन दिवसीय बांगलादेशचा दौरा पार पडला. दरम्यान, मोदींची प्रत्येक दौऱ्यादरम्यान होते तशी या दौऱ्याचीही विशेष कारणानं चर्चा झाली. हे कारण म्हणजे मोदींचं हस्ताक्षर. इंग्रजीत सुवाच्च आणि वळणदार शब्दांत व्हिजिटर बुकमध्ये लिहिलेल्या शुभेच्छा संदेशावर देशात चर्चा सुरु आहे. सोशल मीडियात तर यावरुन धुमाकूळ सुरु आहे. एकीकडे मोदी समर्थक आणि दुसरीकडे विरोधक यांच्यामध्ये यावरुन चांगलीच जुंपली आहे.

Bangladesh: Prime Minister Narendra Modi signs the visitors' book at National Martyrs' Memorial in Dhaka. pic.twitter.com/sw3UuzS2CR

— ANI (@ANI) March 26, 2021