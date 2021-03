प. बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यात ८० टक्के मतदान, १९१ उमेदवारांचं नशिब EVMमध्ये कैद 

West Bengal Assembly Election 2021: पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदान शनिवारी पार पडलं. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार यामध्ये सुमारे ७९.७९ टक्के मतदान झालं. सकाळी सात वाजल्यापासून ५ जिल्ह्यांमधील ३० जागांसाठी संध्याकाळी साडे सहा वाजेपर्यंत मतदान पार पडलं. पहिल्या टप्प्यात १९१ उमेदवारांचं नशिब EVM मध्ये कैद झालं. मतदान संपल्यानंतर सर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स (EVM) निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून सील करण्यात आले. तसेच ती स्ट्रॉंग रुममध्ये सुरक्षित पोहोचवण्यात आली.

First phase of West Bengal and Assam polls witnesses 79.79 per cent and 72.14 per cent voter turnout, respectively: Election Commission of India

— ANI (@ANI) March 27, 2021