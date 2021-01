PM मोदींनी स्विकारलं G-7 संमेलनाचं आमंत्रण; ब्रिटनचे PM जॉनसन येणार भारतात

नवी दिल्ली : ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना G-7 शिखर संमेलनासाठी अतिथी म्हणून आमंत्रित केलं आहे. G-7 शिखर संमेलन यावेळी कॉर्नवॉलमध्ये जून महिन्यात आयोजित होणार आहे.

बोरिस जॉनसन यांनी यावेळी म्हटलंय की, G-7 शिखर संमेलनाच्या आधी ते भारताचा दौरा करणार आहेत. त्यांनी पुढे म्हटलंय की, 'जगासाठी फार्मसी'च्या (pharmacy of the world) स्वरुपात भारत आधीपासूनच जगातील 50 टक्क्याहून अधिक लशीच्या मागणीचा पुरवठा करतो. ब्रिटन आणि भारताने कोरोना सारख्या महासंकटादरम्यान एकत्र येत मिळून काम केलं आहे.

UK Prime Minister Boris Johnson has said he will visit India ahead of the G7 summit. He also said that as ‘pharmacy of the world’, India already supplies more than 50% of the world’s vaccines, and the UK and India have worked closely together throughout the pandemic. https://t.co/yyQWbVukf5

— ANI (@ANI) January 17, 2021