Pune: लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला काँग्रेसचा विरोध नाही; मात्र या प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या प्रतिनिधित्वातील सध्याचे प्रमाण बदलता कामा नये, अशी भूमिका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली आहे. लोकसभेतील राज्यनिहाय जागांचे प्रमाण १९७१ च्या जनगणनेनुसारच कायम ठेवावे, अशी मागणी करतानाच, लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करण्याच्या प्रस्तावालाही विरोध असल्याचे चव्हाण म्हणाले. .सरकारच्या हेतूंवरच शंकासंसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी संसदेत मांडलेले मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक दोनतृतीयांश बहुमताअभावी मंजूर होऊ शकले नव्हते. आता सरकार पुन्हा हे विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.राजकीय पक्षांमधील फूट आणि काही पक्षांचा पाठिंबा मिळवून सरकारने आवश्यक संख्याबळ जमवले असावे, असा दावाही चव्हाण यांनी केला. तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे गट, द्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट यांच्या पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले. .१९७१ च्या जनगणनेचा मुद्दा महत्त्वाचा का?१९७६ मधील ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेतील राज्यांच्या जागांचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे गोठवण्यात आले. लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये, हा त्यामागील उद्देश होता. २००१ मधील ८४ व्या घटनादुरुस्तीने ही मर्यादा २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत कायम ठेवली..उत्तर भारतातील काही राज्यांची लोकसंख्या तुलनेने वेगाने वाढली आहे, तर दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात अधिक यश मिळवले आहे. त्यामुळे नव्या लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप बदलल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभेतील सापेक्ष प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे, असे मत चव्हाण यांनी मांडले..Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.महिला आरक्षण तातडीने लागू करामहिला आरक्षणासाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवण्याची किंवा मतदारसंघ पुनर्रचनेची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या ५४३ जागांपैकी एकतृतीयांश म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढवण्यासही त्यांनी विरोध केला. संसद सदस्यसंख्या खूप मोठी झाल्यास प्रत्येक सदस्याला सभागृहात बोलण्याची पुरेशी संधी मिळणार नाही, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली..विधेयकाचा तपशील जाहीर कराकेंद्र सरकारने कोणते विधेयक आणायचे आहे, त्यातील तरतुदी काय आहेत आणि राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर त्याचा काय परिणाम होईल, याची माहिती संसद आणि जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण आणि राज्यांचे प्रतिनिधित्व या तिन्ही मुद्द्यांवर स्पष्टता आल्यानंतरच पुढील चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. संसदेचे विशेष अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून, २ डिसेंबरपासून राज्यसभेचे कामकाज होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.