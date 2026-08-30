देश

RSS Post Case Bail: आरएसएसविरोधी पोस्टप्रकरणी खर्गे, नलपाड यांना जामीन

Bengaluru Court Hears RSS Post Case: आरएसएसविरोधात कथित अवमानकारक पोस्ट आणि वक्तव्य केल्याप्रकरणी कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे आणि काँग्रेस नेते मोहम्मद नलपाड यांना बंगळूरच्या विशेष न्यायालयाने प्रत्येकी १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनदाराच्या अटीवर सशर्त जामीन मंजूर केला.
RSS Post Case Bail

Priyank Kharge

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बंगळूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विरोधात कथित अवमानकारक पोस्ट केल्याप्रकरणी गृहमंत्री प्रियांक खर्गे आणि काँग्रेस नेते मोहम्मद नलपाड यांना बंगळूर येथील ४२व्या लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद नलपाड हे दोघेही न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर झाले होते.

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