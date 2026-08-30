RSS Post Case Bail: आरएसएसविरोधी पोस्टप्रकरणी खर्गे, नलपाड यांना जामीन

बंगळूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) विरोधात कथित अवमानकारक पोस्ट केल्याप्रकरणी गृहमंत्री प्रियांक खर्गे आणि काँग्रेस नेते मोहम्मद नलपाड यांना बंगळूर येथील ४२व्या लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद नलपाड हे दोघेही न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर झाले होते. .दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जामीनदार देण्याच्या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रियांक खर्गे यांनी आपल्या ‘एक्स’ खात्यावर आरएसएसच्या सदस्यांना लक्ष्य करून कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. तसेच मोहम्मद नलपाड यांनी एका यूट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत आरएसएसविरोधात मानहानीकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे..Kolhapur Vehicle Vandalism: पूर्वीच्या वादातून दौलतनगरात केली सख्ख्या भावांनी पाच वाहनांची तोडफोड.याप्रकरणी बंगळुरातील सिद्धापूर येथील आरएसएस कार्यकर्ते ए. तेजस यांनी प्रियांक खर्गे आणि मोहम्मद नलपाड यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीदरम्यान दोन्ही नेत्यांना आता सशर्त जामीन मंजूर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.