Priyanka Gandhi: मतदानाचा अधिकार अबाधित राखा: प्रियांका गांधी

नवी दिल्ली : बिहारमधील नागरिकांनी उज्ज्वल भवितव्यासाठी, हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य आणि मतदानाचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी मतदान करावे, असे आवाहन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी गुरुवारी केले..बिहारमध्ये आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले, त्या पार्श्वभूमीवर मतदान सुरू झाल्यानंतर प्रियांका यांनी हे आवाहन केले. 'जनतेने मोठ्या संख्येने लोकशाहीच्या या महोत्सवात सहभागी व्हावे'' असे आवाहन प्रियांका यांनी केले आहे..PM Narendra Modi: तेजस्वी यांच्या नावाला सहमती नव्हती; मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरून पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेसवर टीका....तर 'एनडीए'चा पराभवमोतिहारी ः ''बिहार विधानसभा निवडणुका जर मुक्त वातावरणात आणि निष्पक्षपणे पार पडल्या, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारचा पराभव होईल आणि त्याऐवजी गरीब, महिला आणि युवकांच्या हितासाठी काम करणारे सरकार सत्तेत येईल,'' असा दावा खासदार प्रियांका गांधी यांनी मोतिहारी येथील जाहीर सभेत बोलताना केला..