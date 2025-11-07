देश

Priyanka Gandhi: मतदानाचा अधिकार अबाधित राखा: प्रियांका गांधी

Importance of Voting for Jobs, Education, and Health: प्रियांका गांधी यांनी बिहारच्या नागरिकांना मतदानासाठी आवाहन केले; हक्क, नोकरी, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी मतदान महत्त्वाचे.
नवी दिल्ली : बिहारमधील नागरिकांनी उज्ज्वल भवितव्यासाठी, हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य आणि मतदानाचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी मतदान करावे, असे आवाहन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी गुरुवारी केले.

