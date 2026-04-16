Priyanka Gandhi : "चाणक्य आज जिवंत असते तर त्यांना धक्काच बसला असता..." प्रियंका गांधींची अमित शाह यांच्यावर टीका, काय घडलं?

Priyanka Gandhi Chanakya Remark Sparks Laughter During Women’s Reservation Debate : लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा दरम्यान प्रियंका गांधींचा चाणक्य संदर्भ देत अमित शाह यांच्यावर टोला; सभागृहात हास्यकल्लोळ
Priyanka Gandhi’s Chanakya Jab at Amit Shah

Priyanka Gandhi’s Chanakya Jab at Amit Shah

Sandip Kapde
Updated on

लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकांवर चर्चा सुरू असताना काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर असा विनोदी टोला लगावला की, सभागृहात एकच हास्यकल्लोळ उसळला. वायनाडच्या खासदार प्रियंका यांनी सांगितले की, काँग्रेस महिला खासदारांसाठी आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा देते, पण खरी चर्चा आरक्षणावर नव्हे तर या विधेयकातून उमटणाऱ्या राजकीय प्रश्नावर आहे.

