देश

''कॅमेऱ्याचा एँगल नाही, हृदयाचा एँगल बदला'', भर सभागृहात प्रियंका गांधींकडून मोदींवर बोचरी टीका; नेमकं काय म्हणाल्या?

Priyanka Gandhi Lok Sabha Speech: ''वेगवेगळ्या एँगलने व्हिडिओ बनवून तुम्ही 'जेन झी'चा विश्वास जिंकू शकत नाही. देशातील तरुणांवर पॅलेट गन आणि ए-के ४७ चालवण्याची काय गरज होती? ते काय दहशतवादी होते का?''
Priyanka Gandhi Parliament Speech

Priyanka Gandhi Parliament Speech

esakal

संतोष कानडे
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PM Modi camera angle: काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी संसदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारवर आणि सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. तरुण आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईवरून त्यांनी मोदींवर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत हल्लाबोल केला.

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