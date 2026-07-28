''कॅमेऱ्याचा एँगल नाही, हृदयाचा एँगल बदला'', भर सभागृहात प्रियंका गांधींकडून मोदींवर बोचरी टीका; नेमकं काय म्हणाल्या?

PM Modi camera angle: काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी संसदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारवर आणि सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. तरुण आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईवरून त्यांनी मोदींवर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत हल्लाबोल केला. .प्रियंका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, पंतप्रधानांनी 'कॅमेरा एँगल नव्हे, तर हृदयाचा एँगल' बदलण्याची गरज आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी इन्स्टाग्रामवर टाकलेल्या व्हिडिओ क्लिप्सचा संदर्भ देत त्या बोलत होत्या..Chitrakoot Crime News: NEET विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचार; चित्रकूटमध्ये ३७४ CCTV, ६ हजार कॉल्स तपासले, मुख्य आरोपी पोलिसांच्या चकमकीत जखमी.''वेगवेगळ्या एँगलने व्हिडिओ बनवून तुम्ही 'जेन झी'चा विश्वास जिंकू शकत नाही. देशातील तरुणांवर पॅलेट गन आणि ए-के ४७ चालवण्याची काय गरज होती? ते काय दहशतवादी होते का?'' असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. या पॅलेट गन वापरण्याचे आदेश कोणी दिले, ते पंतप्रधानांनी दिले होते की गृहमंत्र्यांनी, याचे उत्तर त्यांनी दिलेच पाहिजे, अशी मागणी गांधी त्यांनी लावून धरली..Kasari Green Revolution: कासारी गावातील ओसाड गायरानात १००० रोपांची लागवड; ५००० झाडांचे लक्ष्य, ठिबक सिंचनासह हरित क्रांतीचा संकल्प.शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, आपली परीक्षा पद्धत पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. गेल्या एका दशकात तब्बल १५२ वेळा पेपर लीकचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे करोडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे, तरीही अद्याप एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.