Priyanka Gandhi: प्रियांका गांधींच्या अडचणी वाढणार! आर्थिक घोटाळ्याच्या चार्जशीटमध्ये ईडीनं दाखल केलं नाव

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. कारण आर्थिक घोटाळ्याशी संबंधित एका प्रकरणातील चार्जशीटमध्ये ईडीनं प्रियांका गांधी यांचं नाव नोंदवलं आहे. यामुळं प्रियांका गांधी आणि त्यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांनी दिल्लीच्या एका रिअल इस्टेट एजंटकडून हरयाणात भूखंड खरेदी प्रकरण चर्चेत आलं आहे. (Priyanka Gandhi problems will increase ED filed name in charge sheet in Haryana land case)