Priyanka Gandhi: रेहान वद्रांची छायाचित्रे हटवल्याने प्रियांका गांधी संतप्त; म्हणाल्या, ‘तू सत्याच्या सोबत उभा आहेस’

नवी दिल्ली: सत्तेत बसलेली व्यक्ती इतरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला घाबरू लागली तर आपण जी सत्ता वाचवू पाहत आहे, ती हातातून गेलेली असते, हे त्याला माहीतही नसते, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी- वद्रा यांनी त्यांचे पुत्र रेहान यांची छायाचित्रे बिकानेर हाउसमधून हटविल्याच्या मुद्द्यावर आज दिली. ‘तू सत्याच्या सोबत उभा आहेस. मला तुझा अभिमान आहे. प्रत्येक सुंदर गोष्ट आपोआप तुझ्याकडे चालून येईल,’ असे सांगत त्यांनी रेहानचे समर्थन केले. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.रेहान वद्रा यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन बिकानेर हाउसमध्ये भरणार होते. यातील सुमारे सत्तर छायाचित्रे हटवावीत, असे बिकानेर हाउस व्यवस्थापनाकडून ऐनवेळी सांगण्यात आले. ही छायाचित्रे अलीकडील काळात झालेल्या युवकांच्या विविध आंदोलनाशी संबंधित होती. ही छायाचित्रे आयोजकांना आक्षेपार्ह वाटली असावीत..त्यामुळे ती त्यांनी हटविल्याचे रेहान यांनी सोशल मीडियाद्वारे सांगितले. तिरंग्याची दोन छायाचित्रे हटविण्यास सांगितले असता, मी त्याला नकार दिला, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, धोरणात बसत नसल्यामुळे रेहान यांची काही छायाचित्रे हटविल्याचे बिकानेर हाउस व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...‘रेहानला पुढे आणण्याचा प्रयत्न’गांधी कुटुंबाचे लक्ष्य पुन्हा सत्ता प्राप्त करणे हे असून, त्याचसाठी रेहान वद्रा यांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न प्रियांका गांधी करीत असल्याची टीका भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली. सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस काहीही करण्यास तयार आहे. नकली गांधी कुटुंबाला दरवेळी सत्ता हवी असते. सत्तेत येण्यासाठी ते काहीही करू शकतात, अशी टीकाही भाटिया यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.