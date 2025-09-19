Priyanka Gandhi: प्रियांका पोचल्या आदिवासी पाड्यावर; वायनाड मतदारसंघात जंगल, डोंगरातून केला प्रवास

मामल्लपुरम / वायनाड (केरळ): वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वद्रा यांनी करुलाई जंगल आणि डोंगरातील पायवाट तुडवत चोलानायक्कर आदिवासी समुदायाच्या पाड्यावर जात त्यांच्याशी संवाद साधला. .प्रियांका गांधी अकरा सप्टेंबरपासून वायनाड मतदारसंघात असून आदिवासी अर्थव्यवस्थेत डॉक्टरेट करणारे सी. विनोद यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान जंगल आणि आदिवासी समुदायातील स्थितीबाबत माहिती दिली..विनोद यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात समुदायाच्या बिकट स्थितीची माहिती प्रियांका गांधी यांना दिली होती. चोलानायक्कर समुदायातील नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर प्रियांका यांनी समस्येवर बोलण्यासाठी वन विभागातील विश्रामगृहावर नागरिकांना पाचारण करण्यात आले.. वन विभागांचे अधिकारी आणि समुदायातील प्रतिनिधींशी त्यांच्या मागणीवर चर्चा केली. चोलानायक्कर आदिवासी समुदायाशी भेटल्यानंतर प्रियांका या नीलांबुर येथील सागवान लाकडाच्या डेपोत पोचल्या..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.तेथे सागवानाच्या संग्राहालयाच्या कार्यशैलीची माहिती जाणून घेतली. तत्पूर्वी प्रियांका यांनी निलांबूर रेल्वे स्थानकातील विकास कामाची पाहणी केली होती. त्यांनी कोट्टियमवयाल येथील प्रस्तावित पडिंजराथरा-पुझीथोडू रस्त्याचीही पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.