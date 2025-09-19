देश

Priyanka Gandhi: प्रियांका पोचल्या आदिवासी पाड्यावर; वायनाड मतदारसंघात जंगल, डोंगरातून केला प्रवास

Tribal Community: वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वद्रा यांनी करुलाई जंगल आणि डोंगरातील पायवाट तुडवत चोलानायक्कर आदिवासी समुदायाच्या पाड्यावर जात त्यांच्याशी संवाद साधला.
सकाळ वृत्तसेवा
