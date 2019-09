‘काँग्रेस प्रोफेशनल’ तरुणी एका ट्विटचे घेते ५०० रुपये? ट्विटरवर 500LeRiaHai ट्रेंड

मुंबई : ट्विटरवर आज, दिवसभरात एक ट्रेंड सुरू होता. #500LeRiaHai या ट्रेंडकडं सगळ्यांच लक्ष वेधलं होतं. काँग्रेसची एक दक्षिण मुंबईतील सोशल मीडियाव अॅक्टिविस्ट अँड्रिया डिसुझा हिच्या एका ट्विटमुळे ट्विटरवर हा ट्रेंड सुरू झाला आहे. त्यावर अँड्रियाने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, तिला ट्रोल केलं जात असल्याचं दिसत आहे.

शिवसेना प्रवेशावर अखेर उर्मिला बोलली!

असा सुरू झाला ट्रेंड

अँड्रिया डिसुझा ही काँग्रेसच्या ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसची सोशल मीडियावरची सक्रीय सदस्य आहे. तेजिंदर पाल सिंग बग्गा या तरुणाने अँड्रियासोबतचे एक चॅट व्हायरल करून तिचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात अँड्रियाने फ्लिपकार्टच्या सेल संदर्भात एका ट्विटसाठी पाचशे रुपये घेतल्याचे म्हटले आहे. यावरून काँग्रेसची सक्रीय कार्यकर्ती एका ट्विटसाठी ५०० रुपये घेत असल्याची चर्चा ट्विटरवर सुरू झाली आहे. opindia या वेबसाईटने बग्गा यांच्या ट्विटनंतर एक वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावरही नेटिझन्सच्या उड्या पडल्या. त्यामुळे अँड्रिया या नावातील रिया शब्दाला ‘ले रिया है’ (#500LeRiaHai) असा ट्विटर ट्रेंड सुरू झाला.

Thanks to all the @BJP4India it cell for making it possible for stealing the limelight from @PMOIndia on his bday. And a spl thanks to @TajinderBagga for making this possible https://t.co/RFxEBIB8D3

A huge Thank you to the entire @BJP4India IT cell for making my day, On the day when @PMOIndia had to be trending all day for his bday. U all made it successful for @INCIndia @ProfCong member to outshine Modi in his day.

Feels good to steal Modi's thunder on his special day pic.twitter.com/ut1JzKzzop

— RiA (@RiaRevealed) September 17, 2019