जेवणाच्या बहाण्याने घरी बोलावून प्राध्यापकाने १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर केला अत्याचार; बॉयफ्रेंडशी ब्रेकअप करण्यास भाग पाडलं अन्...

Professor arrested in Bangalore for sexual assault on student : बंगळूरमधील खासगी महाविद्यालयातील विभागप्रमुख प्राध्यापक संजीवकुमार मंडल याला १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली असून तपास सुरू आहे.
बंगळूर : बंगळूरमधील खासगी महाविद्यालयाच्या विभागप्रमुखाला पदवी विद्यार्थिनीला जेवणाच्या बहाण्याने घरी बोलावून अत्याचार, छळ केल्याच्या आरोपाखाली अटक (Bangalore Professor Arrest) करण्यात आली. गेल्या महिन्यात एका १९ वर्षीय पदवी विद्यार्थिनीवर (Student Harassment) घरी बोलावून ४५ वर्षीय प्राध्यापक संजीवकुमार मंडल याने अत्याचार केले होते, असे पोलिसांनी बुधवारी सांगितले.

