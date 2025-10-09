जेवणाच्या बहाण्याने घरी बोलावून प्राध्यापकाने १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर केला अत्याचार; बॉयफ्रेंडशी ब्रेकअप करण्यास भाग पाडलं अन्...

विभागप्रमुख प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोपपीडितेच्या तक्रारीवरून टिळकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखलपोलिसांनी आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला..बंगळूर : बंगळूरमधील खासगी महाविद्यालयाच्या विभागप्रमुखाला पदवी विद्यार्थिनीला जेवणाच्या बहाण्याने घरी बोलावून अत्याचार, छळ केल्याच्या आरोपाखाली अटक (Bangalore Professor Arrest) करण्यात आली. गेल्या महिन्यात एका १९ वर्षीय पदवी विद्यार्थिनीवर (Student Harassment) घरी बोलावून ४५ वर्षीय प्राध्यापक संजीवकुमार मंडल याने अत्याचार केले होते, असे पोलिसांनी बुधवारी सांगितले..२५ सप्टेंबर रोजी आरोपी प्राध्यापकाने जेवणाच्या बहाण्याने तिला घरी बोलावल्याचा आरोप विद्यार्थिनीने तिच्या तक्रारीत केला. पीडितेने टिळकनगर पोलिस (Police) ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सध्या आरोपी संजीवकुमार मंडलविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. मंडल हा विद्यार्थ्यांना कमी उपस्थितीचे कारण देत होता आणि पूर्ण गुण देण्याचे आश्वासन देऊन अत्याचार करत होता..हृदयद्रावक! महाविद्यालयात निघालेल्या भावंडांवर काळाचा घाला; कार-दुचाकी धडकेनंतर दोघांना ट्रकने चिरडले, चाकाखाली दोघंही....मंडलने २ ऑक्टोबर रोजी बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशन्स (बीसीए) च्या विद्यार्थिनीला घरी बोलावले. जेव्हा विद्यार्थिनी त्याच्या घरी गेली, तेव्हा मंडल घरात एकटाच होता. तिला जेवण दिले. तथापि, मंडल एकटाच असल्याने नाराज झालेल्या विद्यार्थिनीने ती निघून जाईल, असे सांगितले. त्यावर ‘‘तुझी हजेरी कमी आहे. मला सहकार्य कर. मी तुला पूर्ण गुण मिळवून देण्यास मदत करेन. मग त्याने माझ्या बॉयफ्रेंडशी ब्रेकअप करण्यास भाग पाडले..दरम्यान, मैत्रिणीचा फोन आला. मला तातडीने जावे लागेल, असे म्हटले आणि कशीतरी त्याच्या घरातून पळून आले, असे विद्यार्थिनीने पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. नंतर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. टिळकनगर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध अत्याचाराच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केला. आरोपी प्राध्यापकाला अटक केली आणि नंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले..FAQs :1. प्राध्यापकाविरुद्ध तक्रार कोठे दाखल करण्यात आली?उत्तर : टिळकनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.2. विद्यार्थिनीवर अत्याचार केव्हा झाला?उत्तर : २५ सप्टेंबर रोजी आरोपीने विद्यार्थिनीला घरी बोलावले होते.3. आरोपी प्राध्यापकाचे नाव काय आहे?उत्तर : आरोपीचे नाव संजीवकुमार मंडल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.