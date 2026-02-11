Security Forces Promotion: शूर जवानांना 'प्रमोशन'चे गिफ्ट! MP आता नक्षलमुक्त; बालाघाटमध्ये धगधगणार 'अमर जवान ज्योती'

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सोमवारी बालाघाट दौऱ्यावर असताना नक्षलवाद्यांशी दोन हात करणाऱ्या शूर जवानांना एक मोठे गिफ्ट दिले आहे. नक्षलविरोधी मोहिमेत अतुलनीय शौर्य गाजवणाऱ्या ६० जवानांना मुख्यमंत्र्यांनी वेळेपूर्वीच पदोन्नती (Out of turn Promotion) जाहीर केली आहे..बालाघाट येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी हॉक फोर्स आणि पोलीस दलाच्या जवानांचे कौतुक केले. नियमांच्या पलीकडे जाऊन ६० जवानांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी जवानांच्या धैर्याचा सन्मान केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केवळ घोषणाच केल्या नाहीत, तर स्वतः हॉक फोर्सच्या जवानांसोबत बसून दुपारचे जेवणही घेतले..मध्य प्रदेशातून 'लाल सलाम'चा खात्मामुख्यमंत्री म्हणाले की, "बालाघाटच्या नावातच शक्ती आहे. एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या रक्तरंजित कारवायांचा अड्डा असलेल्या या जिल्ह्याने आज नक्षलवादाला मुळासकट उपटून टाकले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेमुळे मध्य प्रदेश आता पूर्णपणे नक्षलमुक्त झाला आहे. राज्यातील नक्षलवाद्यांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडून आम्ही 'लाल सलाम'ला कायमचा निरोप दिला आहे.".बालाघाटमध्ये काय बदलणार?अमर जवान ज्योती: राज्याच्या शांततेसाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शहीद जवानांच्या स्मरणार्थ बालाघाटमध्ये 'अमर जवान ज्योती' उभारली जाणार आहे.हायटेक पोलीस ठाणी: मुख्यमंत्र्यांनी रिमोटद्वारे ३२ नवीन पोलीस ठाणी आणि सरकारी कार्यालयांचे उद्घाटन केले. ही सर्व ठाणी 'ISO' मानांकनानुसार अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आहेत..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...हॉक फोर्सचे कौतुक: नक्षली भागातील दुर्गम जंगलात जाऊन कारवाई करणाऱ्या हॉक फोर्सच्या जवानांची भूमिका राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.जवानांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी आणि नक्षलग्रस्त भागात विकासाची गंगा पोहोचवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आता विशेष प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.