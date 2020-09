Farm Bill Protest - इंडिया गेटवर ट्रॅक्टर जाळणाऱ्या 5 जणांना घेतलं ताब्यात

नवी दिल्ली - कृषी विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर शेतकऱ्यांमधील आंदोलनाचा भडका जास्तच पेटला आहे. कृषी कायद्याच्या विरोधात सोमवारी सकाळी आंदोलकांनी इंडिया गेटसमोर एका ट्रॅक्टरला आग लावली. अग्निशमन दलाने ही आग आटोक्यात आणली. पंजाब युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी इंडिया गेटवर आंदोलन केलं. यावेळी एका ट्रकमधून ट्रॅक्टर आणून तो इंडिया गेटसमोर जाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी 7.15 ते 7.30 च्या दरम्यान जवळपास 15 ते 20 लोक कृषी कायद्याच्या विऱोधात इंडिया गेटजवळ एकत्र आले. त्यांनी सोबत एक जुना ट्रॅक्टर आणला होता. त्या ट्रॅक्टरमध्ये आग लावल्यानतंर जोरदार घोषणाबाजीसुद्धा झाली.

#UPDATE : Five people - residents of Punjab - detained in connection with the protest and burning of a tractor near India Gate in Delhi. Legal action initiated. https://t.co/IMtkZge2l7

पोलिसांनी सांगितले की, आंदोलकांकडून काँग्रेस जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. अग्निशमन दलाने ट्रॅक्टरची आग विझवली.

#WATCH : Punjab Youth Congress workers stage a protest against the farm laws near India Gate in Delhi. A tractor was also set ablaze. pic.twitter.com/iA5z6WLGXR

Karnataka: All India Kisan Sabha & other orgs protest in front of Hemavathi statue in Hassan & hold bike rally, in protest against #FarmBills (now laws).

Farmers' orgs have called statewide bandh today against Farm Bills, land reform ordinances, amendments to APMC & labour laws pic.twitter.com/Wd4BlpAt4M

