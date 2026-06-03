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व्वा, काय व्यवस्था आहे! तरुणपणी परीक्षा दिली, पण सेवानिवृत्तीचे वय ओलांडल्यानंतर आलं नियुक्तीपत्र, लोकसेवा आयोगाचा गोंधळ

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Job Cleared in 2005, Appointment Letter Arrives in 2026!

Job Cleared in 2005, Appointment Letter Arrives in 2026!

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केरळच्या मल्लापुरम जिल्ह्यातील एका व्यक्तीला तरुणपणी दिलेल्या परीक्षेचे नियुक्तीपत्र तब्बल २१ वर्षांनंतर मिळाले आहे. मात्र, त्यावेळी तो सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेपलीकडे पोहोचला होता. या घटनेने सरकारी यंत्रणेतल्या अनास्था आणि लाल फितीच्या कारभाराचे वास्तव समोर आणले आहे.

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