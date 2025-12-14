देश

UP Gangster Act : गांधींच्या फोटोवर गोळी आणि गोडसेचे गुणगान! महामंडलेश्वर पूजा पांडेवर UP पोलिसांनी का लावला 'गँगस्टर' कायदा ?

Puja Pandey Speech Controversy : महात्मा गांधी यांच्या फोटोवर गोळी झाडण्याचा प्रकार आणि नथुराम गोडसेचे उघडपणे गुणगान केल्यानंतर वादात आलेल्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे प्रकरणाला आता गंभीर कायदेशीर वळण मिळाले आहे.
UP Police Invoked Gangster Act Against Puja Pandey

उत्तर प्रदेश : महात्मा गांधी यांच्या चित्रावर गोळी झाडणे आणि त्यांचे मारेकरी नथुराम गोडसे यांचे उघडपणे गुणगान केल्यानंतर चर्चेत आलेल्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेवर आता कायद्याचा कडेलोट झाला आहे. अलीगढ पोलिसांनी पूजा पांडे, त्यांचे पती अशोक पांडे यांच्यासह चौघांविरोधात गँगस्टर कायद्यानुसार कारवाई केली आहे.

