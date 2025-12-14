UP Gangster Act : गांधींच्या फोटोवर गोळी आणि गोडसेचे गुणगान! महामंडलेश्वर पूजा पांडेवर UP पोलिसांनी का लावला 'गँगस्टर' कायदा ?

उत्तर प्रदेश : महात्मा गांधी यांच्या चित्रावर गोळी झाडणे आणि त्यांचे मारेकरी नथुराम गोडसे यांचे उघडपणे गुणगान केल्यानंतर चर्चेत आलेल्या महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेवर आता कायद्याचा कडेलोट झाला आहे. अलीगढ पोलिसांनी पूजा पांडे, त्यांचे पती अशोक पांडे यांच्यासह चौघांविरोधात गँगस्टर कायद्यानुसार कारवाई केली आहे..पोलिसांनी या टोळीची नोंद डी-२२३ या नावाने केली असून, अशोक पांडे यांना या गँगचा मुख्य सूत्रधार घोषित करण्यात आले आहे. गँगस्टर कायदा लागू केल्यानंतर या सर्वांच्या मालमत्तांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, लवकरच जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. ही संपूर्ण कारवाई अलीगढमधील टीव्हीएस शोरूम मालक अभिषेक गुप्ता यांच्या हत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. २६ सप्टेंबर रोजी रात्री खेरेश्वर चौकात अभिषेक गुप्ता यांची दुचाकीवरून आलेल्या दोन शूटरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती..UP: सायबर गुन्हेगारांचा गड फोडला! गावाला 3 IPS अन् 300 पोलीसांचा वेढा, काय आहे ऑपरेशन टटलू?.या प्रकरणात अशोक पांडे यांना पोलिसांनी पहिल्याच दिवशी अटक केली होती. पोलिस तपासात ही हत्या सुनियोजित कटाचा भाग असल्याचे निष्पन्न झाले असून, आरोपी संघटित गुन्हेगारीत सक्रिय होते. याच पार्श्वभूमीवर चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर गँगस्टर कायदा लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वीही महामंडलेश्वर पूजा पांडे महात्मा गांधी आणि नथुराम गोडसेविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे आणि कृतींमुळे वादात सापडल्या होत्या. आता गँगस्टर कायदा लागू झाल्याने त्यांच्या अडचणी आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..जिल्ह्यात सहा नवीन टोळ्यांची नोंदणीया कारवाईसोबतच जिल्ह्यात चोरी, हत्या, लुटमार आणि अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या एकूण सहा नवीन टोळ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.