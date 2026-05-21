Hamza Burhan: पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार अखेर संपला! पाकिस्तानातच अज्ञातांनी 'धुरंधर स्टाईल'नं संपवलं; हमजा बुरहान नेमका कोण?

१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याशी संबंध असल्याचा संशय असलेला दहशतवादी हमजा बुरहान पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये गोळ्या घालून ठार करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार हमजा बुरहान अखेर ठार झाला आहे. पाकिस्तानचा रहिवासी असलेल्या हमजा बुरहानला मोटारसायकलवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी धुरंदर-शैलीच्या हल्ल्यात गोळ्या घालून ठार केले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हमजा बुरहान हा पाकिस्तानस्थित एका दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित होता आणि पुलवामा हल्ल्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असे म्हटले जाते. पुलवामा हल्ला १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झाला. ज्यात ४० सीआरपीएफ जवान शहीद झाले. या हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. त्यानंतर भारताने दहशतवाद्यांच्या तळांना लक्ष्य करून बालाकोट हवाई हल्ला केला..सूत्रांनुसार, हमजा बुरहान बऱ्याच काळापासून सुरक्षा यंत्रणांच्या निशाण्यावर होता. त्याची हत्या अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पाकिस्तानात दहशतवादी संघटना आणि कट्टरपंथी गटांशी संबंधित व्यक्तींवर रहस्यमय हल्ले होत आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक दहशतवादी एकतर टोळीयुद्धात मारले गेले आहेत किंवा अज्ञात हल्लेखोरांचे लक्ष्य बनले आहेत. मुझफ्फराबादमधील घटनेनंतर परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. .मात्र, हल्लेखोरांची ओळख किंवा हल्ल्यामागील हेतू याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. अल बद्र दहशतवादी हमजा बुरहानचे पूर्ण नाव अर्जुमंद गुलजार दार आहे. तो २०२० मध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफवर झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याचा सूत्रधार होता. त्यावेळी हमजा बुरहान मुझफ्फराबाद येथील अब्बास इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समध्ये प्राचार्य म्हणून कार्यरत होता. .२०२२ मध्ये भारत सरकारने अर्जुमंद गुलजार दार जो हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर म्हणूनही ओळखला जातो. याला यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी घोषित केले. अर्जुमंद गुलजार दार जो हमजा बुरहान म्हणूनही ओळखला जातो. २०१५ पासून पाकिस्तानात राहत होता. अल बद्रचा कमांडर असण्याव्यतिरिक्त, तो दहशतवाद्यांची भरतीही करत असे. २७ वर्षीय हमजाचा जन्म १९९९ मध्ये झाला होता आणि तो जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथील रत्नीपोराचा रहिवासी होता. .तो अल-बद्र या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य होता आणि वैध कागदपत्रांवर पाकिस्तानला गेला, जिथे तो या गटात सामील झाला. तेव्हापासून, हमजा अल-बद्र या दहशतवादी संघटनेचा एक सक्रिय दहशतवादी आणि कमांडर बनला आहे. तो पाकिस्तानमधून दहशतवादी कारवाया करत असे. गृह मंत्रालयाने २०२२ मध्ये म्हटले होते की, दार पाकिस्तानला गेल्यापासून तो तरुणांना संघटनेत सामील होण्यासाठी भडकवत आहे आणि 'अल बद्र'च्या दहशतवादी कारवायांसाठी निधी पुरवत आहे.