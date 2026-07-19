Electricity Bill : पुण्यात १० बाय १० च्या खोलीत राहणाऱ्या महिलेला तब्बल एक लाखांचे वीज बिल; महावितरणच्या बिलावर प्रश्नचिन्ह!

पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात किल्ले सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावात महावितरणच्या वीज बिलासंदर्भातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अवघ्या १० बाय १० च्या छोट्या खोलीत वास्तव्यास असलेल्या महिलेला तब्बल एक लाख रुपयांचे वीज बिल प्राप्त झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या घटनेमुळे परिसरातही चर्चेला उधाण आले आहे..स्मार्ट मीटरनंतर वाढले बिलडोणजे येथील रहिवासी शितल चव्हाण यांनी सांगितले की, त्यांच्या घरात नुकताच स्मार्ट मीटर बसविण्यात आला आहे. त्यानंतरच त्यांना एक लाख रुपयांचे वीज बिल प्राप्त झाले. यापूर्वी जुन्या मीटरवर गेल्या महिन्यात त्यांचे वीज बिल केवळ ७५० रुपये आले होते. मात्र, एका महिन्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिल वाढल्याने त्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे..कमी वीज वापर असूनही प्रचंड रक्कमशितल चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या घरात अत्यंत मर्यादित प्रमाणातच विजेचा वापर केला जातो. काही मोजकीच विद्युत उपकरणे वापरात असताना एवढ्या मोठ्या रकमेचे बिल कसे आले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. यापूर्वी कधीही इतक्या मोठ्या रकमेचे वीज बिल आले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Pune Traffic: पुणेकरांनो लक्ष द्या! आज भगवान जगन्नाथ रथयात्रा; दुपारी 1 ते रात्री 7.30 पर्यंत शहरातील वाहतुकीत मोठे बदल.चौकशीची मागणीया प्रकारामागे स्मार्ट मीटरमधील तांत्रिक बिघाड आहे की वीज वापराच्या रीडिंगमध्ये गंभीर त्रुटी झाली आहे, याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शितल चव्हाण यांनी महावितरणकडे केली आहे. या अनपेक्षित वीज बिलामुळे त्या चिंतेत असून, संबंधित त्रुटी दूर करून योग्य बिल द्यावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे..Pune Food Adulteration : पुण्यात सर्वाधिक खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ; तुकाराम मुंढेंनी सांगितला प्लॅन, इथे करा तक्रार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.