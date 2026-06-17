देश

Sanjhi Art: ना रंग, ना ब्रश! फक्त कात्री आणि कागदातून तयार होते श्रीकृष्णाची अद्भूत दुनिया; जाणून घ्या सांझी आर्टचा ५०० वर्षांचा इतिहास

ब्रजभूमीतील ५०० वर्षे जुनी सांझी कला: कात्री-कागदातून साकारलेली कृष्णलीला, सहा पिढ्यांचा वारसा आणि मोदींमुळे मिळालेली जागतिक ओळख
The Shradh Paksha Ritual Slabs: Diversifying Water Dung and Temple Sanjhi Implementations

The Shradh Paksha Ritual Slabs: Diversifying Water Dung and Temple Sanjhi Implementations

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील ब्रज (Braj) भूमी ही केवळ भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तीसाठीच नाही, तर तिथल्या अद्भूत आणि प्राचीन लोककलांसाठीही जगभर ओळखली जाते. याच ब्रज संस्कृतीचा एक अनमोल हिस्सा असलेली आणि काळाच्या ओघात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या 'सांझी कला' (Sanjhi Art) या प्राचीन चित्रकलेला भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जागतिक पटलावर एक अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक ओळख मिळवून दिली आहे.

Loading content, please wait...
art
UP
Shrikrishna Bhalavi
History
Art Competition
art and craft workshops
art and culture events
art classes for kids Pune