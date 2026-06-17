Sanjhi Art: ना रंग, ना ब्रश! फक्त कात्री आणि कागदातून तयार होते श्रीकृष्णाची अद्भूत दुनिया; जाणून घ्या सांझी आर्टचा ५०० वर्षांचा इतिहास

उत्तर प्रदेशातील ब्रज (Braj) भूमी ही केवळ भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तीसाठीच नाही, तर तिथल्या अद्भूत आणि प्राचीन लोककलांसाठीही जगभर ओळखली जाते. याच ब्रज संस्कृतीचा एक अनमोल हिस्सा असलेली आणि काळाच्या ओघात नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या 'सांझी कला' (Sanjhi Art) या प्राचीन चित्रकलेला भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जागतिक पटलावर एक अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक ओळख मिळवून दिली आहे. .काही वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्र्यांनी तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांना ब्रजच्या पारंपारिक 'सांझी पेपर कटिंग'ची (Sanjhi Paper Cutting) एक उत्कृष्ट कलाकृती भेट म्हणून दिली होती, यामुळे या लुप्त होणाऱ्या लोककलेला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक नवीन उंची मिळाली.अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेट देण्यात आलेली ही दुर्मिळ कलाकृती मथुरेतील प्रसिद्ध दिवंगत कलाकार चैनसुख दास वर्मा यांच्या हातांनी अत्यंत कौशल्याने तयार केलेली होती..६ पिढ्यांचा वारसा; पेंसिल आणि कात्रीची अद्भूत जुगलबंदीमथुरेच्या कंसखार बाजार गल्लीत राहणारे आशुतोष वर्मा यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना मिळालेली सांझी पेपर कटिंगची कलाकृती त्यांचे आजोबा स्वर्गीय चैनसुख दास वर्मा यांनी स्वतःच्या हातांनी तयार केली होती. ही कलाकृती गोवर्धन येथील प्रसिद्ध 'कुसुम सरोवर' (Kusum Sarovar) या ऐतिहासिक वास्तूच्या डिझाइनवर आधारित आहे..सांझी पेपर कटिंग बनवण्याची विधी अतिशय क्लिष्ट आणि संयमाची असते:त्यांच्या कुटुंबात गेल्या सहा पिढ्यांपासून हे काम केले जाते. सर्वप्रथम कोणत्याही कल्पनेला किंवा कृष्णलीलेला पेन्सिलच्या साहाय्याने कागदावर हुबेहूब उकरले (Sketching) जाते.त्यानंतर एका विशेष प्रकारच्या 'हँडमेड' कात्रीच्या साहाय्याने कागदाचा कोणताही भाग न तुटता अत्यंत बारीक कोरीव काम करत डिझाइन कापली जाते. शेवटी या कागदाच्या नाजूक नक्षीला एका सुंदर फ्रेममध्ये सजवले जाते..इतिहास सांगताना आशुतोष यांनी सांगितले की, १९७९ मध्ये त्यांच्या आजोबांचे निधन झाले होते. त्यानंतर १९९२ ते १९९७ च्या दरम्यान नवी दिल्लीच्या 'नेशनल क्राफ्ट म्युझियम'चे तत्कालीन संचालक ज्योतवेंद्र जैन यांनी ही कलाकृती त्यांचे काका विजय कुमार वर्मा यांच्याकडून म्युझियमसाठी खरेदी केली होती..काय आहे ब्रजचा 'सांझी उत्सव'?ब्रज संस्कृतीत श्राद्ध पक्षाच्या (Shradh Paksha) काळात, जेव्हा इतर कोणतेही शुभ कार्य किंवा सण साजरे केले जात नाहीत, तेव्हा संपूर्ण ब्रजमध्ये 'सांझी उत्सव' अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. या कलेचे स्वरूप अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे:शहरी भाग: शहरांमध्ये रंग, कोरडे रंग आणि फुलांच्या साहाय्याने भव्य सांझी बनवली जाते. काही ठिकाणी पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगणारी 'जल की सांझी' (Water Sanjhi) देखील बनवली जाते.ग्रामीण भाग: ग्रामीण भागात महिला आणि मुली घराच्या भिंतींवर गायीच्या शेणापासून (गोबर) अद्भूत सांझी तयार करून हा उत्सव साजरा करतात.मंदिरांमधील परंपरा: वृंदावन येथील प्रसिद्ध ठाकूर राधावल्लभ मंदिर आणि राधारमण मंदिरासह विविध कुंज व आश्रमांमध्ये मातीच्या उंच अष्टपैलू चबुतरावर सुक्या रंगांच्या छोट्या-छोट्या पोटल्यांचा वापर करून दररोज नवनवीन डिझाईन्सच्या सांझी चितारल्या जातात. यामध्ये वृंदावनचा भट्ट घराणा देखील मोठ्या प्रमाणावर जोडलेला आहे..द्वापरयुगातील मूळ आणि 'द ब्रज फाउंडेशन'चे प्रयत्नपुराणांनुसार, द्वापरयुगात (Dvapara Yuga) भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा संध्याकाळच्या वेळी जंगलात गायी चरून (गोचारण) परत वृंदावनात येत असत, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी आणि आनंदासाठी ब्रजच्या गोपिका फुलांची सुंदर चित्रकला (सांझी) सजवत असत. तेव्हापासूनच ब्रजमध्ये या सांझी कलेची सुरुवात झाली..गेल्या तीन दशकांत ही कला केवळ काही मोजक्या मंदिरांपुरतीच मर्यादित राहिली होती आणि ती पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर होती. परंतु, 'द ब्रज फाउंडेशन'ने (The Braj Foundation) सुमारे दहा वर्षांपूर्वी प्राचीन ब्रह्मकुंडावर भव्य 'सांझी मेळा' आयोजित करून या कलेला पुनरुज्जीवन देण्याचे महत्त्वाचे काम केले. प्रधानमंत्री मोदींच्या या जागतिक उपक्रमामुळे ब्रजच्या या पारंपरिक मिठास आणि कलेला संपूर्ण जगात एक नवी ओळख मिळाली आहे.आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमांतर्गत मथुरेच्या या पारंपरिक 'सांझी पेपर कटिंग' आर्टला ऑनलाईन आर्ट गॅलरीज आणि विदेशी पर्यटकांकडून मोठी मागणी येत असून, स्थानिक कलाकारांच्या नवीन पिढीला यामुळे मोठा रोजगार मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.