देश

पंजाबमध्ये निवडणुकीआधी 'आप'ला धक्का, २ आमदारांनी दिला राजीनामा; कारण आलं समोर

Punjab Election 2026: पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीच्या दोन आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत तिकीट कापल्यानं ते नाराज असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Punjab Election 2026

Punjab Election 2026

Esakal

सूरज यादव
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विधानसभा निवडणुकीआधी आम आदमी पार्टीला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या दोन आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. यात एका माजी मंत्र्याचाही समावेश आहे. हरमीत सिंह पठाण माजरा आणि चेतन सिंह जोडा माजरा अशी आमदारांची नावे आहेत. दोघेही आमदारकीचं तिकीट कापल्याने नाराज होते अशी माहिती समजते. शनिवारी आम आदमी पार्टीने विधानसभा निवडणुकीसाठी ४० उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती.

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