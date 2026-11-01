पंजाबमध्ये निवडणुकीआधी 'आप'ला धक्का, २ आमदारांनी दिला राजीनामा; कारण आलं समोर

विधानसभा निवडणुकीआधी आम आदमी पार्टीला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या दोन आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. यात एका माजी मंत्र्याचाही समावेश आहे. हरमीत सिंह पठाण माजरा आणि चेतन सिंह जोडा माजरा अशी आमदारांची नावे आहेत. दोघेही आमदारकीचं तिकीट कापल्याने नाराज होते अशी माहिती समजते. शनिवारी आम आदमी पार्टीने विधानसभा निवडणुकीसाठी ४० उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती..आम आदमी पार्टीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेले दोन्ही आमदार चंडिगढमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. आमदार चेतन सिंह जोडमाजरा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचं सांगितलंय. तर हरमती सिंह यांनीही पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा तात्काळ प्रभावाने देत असल्याचं म्हटलंय..हनी सिंगच्या पुतण्यासह दोघांचा भीषण अपघातात मृत्यू, भरधाव कारची ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला मागून धडक; बर्थडे पार्टीहून परतताना दुर्घटना.दोन्ही आमदारांच्या राजीनाम्यावर आम आदमी पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, दोन्ही आमदारांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. दोघांच्या वागण्यामुळे आधीच पक्षाने दोघांनाही बाजूला केलं होतं. आता हे दोघेही भाजपमध्ये जातील. त्यांना पंजाबमध्ये साधे उमेदवारही मिळत नाहीयेत..मार्च महिन्यात पंजाब पोलिसांनी सहा महिन्यांहून अधिक काळ फरार असलेल्या आमदार हरमीत सिंह यांना अटक केली होती. आमदारांवर दुष्कृत्य आणि फसवणुकीसह गंभीर आरोप करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.