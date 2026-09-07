देश

Punjab Elections: पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर भाजपची पंजाबमध्ये रणनीती! 'आप'ला हद्दपार करण्यासाठी 'हा' मुद्दा केंद्रस्थानी

BJP deploys Bengal-style campaign playbook in Punjab: पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला घेरण्यासाठी भाजप सप्टेंबर महिन्यापासून राज्यातील सर्वच्या सर्व ११७ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 'नशामुक्ती यात्रा' काढण्याची जोरदार तयारी करत आहे.
Punjab Election strategy

Punjab Election strategy

esakal

संतोष कानडे
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BJP Punjab strategy: पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत ज्याप्रमाणे भाजपने व्यापक जनसंपर्कासाठी 'यात्रा' या राजकीय अस्त्राचा प्रभावी वापर केला होता, त्याच धर्तीवर आता पंजाबमधील २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने मोठी रणनीती आखली आहे. फरक एवढाच आहे की बंगालमध्ये 'परिवर्तना'चा नारा होता, तर पंजाबमध्ये भाजपने 'नशामुक्ती' हा प्रमुख मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे.

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