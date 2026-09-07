Punjab Elections: पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर भाजपची पंजाबमध्ये रणनीती! 'आप'ला हद्दपार करण्यासाठी 'हा' मुद्दा केंद्रस्थानी

BJP Punjab strategy: पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत ज्याप्रमाणे भाजपने व्यापक जनसंपर्कासाठी 'यात्रा' या राजकीय अस्त्राचा प्रभावी वापर केला होता, त्याच धर्तीवर आता पंजाबमधील २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने मोठी रणनीती आखली आहे. फरक एवढाच आहे की बंगालमध्ये 'परिवर्तना'चा नारा होता, तर पंजाबमध्ये भाजपने 'नशामुक्ती' हा प्रमुख मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. .पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला घेरण्यासाठी भाजप सप्टेंबर महिन्यापासून राज्यातील सर्वच्या सर्व ११७ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 'नशामुक्ती यात्रा' काढण्याची जोरदार तयारी करत आहे. हा केवळ जनजागृतीपर उपक्रम नसून २०२७ च्या निवडणुकीसाठी संघटनात्मक पाया मजबूत करण्याचा पक्षाचा हा मोठा राजकीय डाव मानला जात आहे..Ahilyanagar News: अहिल्यानगरच्या चार तालुक्यांचा होणार कायापालट; आकांक्षित तालुका योजनेत प्रत्येकी ५ कोटींचा अतिरिक्त निधी.पंजाबच्या राजकारणात अमली पदार्थांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आणि जुना असला, तरी भाजप आता या समस्येला थेट राजकीय हत्यार बनवण्याच्या तयारीत आहे. 'आप' सरकारने याविरोधात मोहीम राबवल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात नशेची समस्या अद्यापही का कायम आहे, असा थेट सवाल भाजप विचारणार आहे..पक्षाचे नेते नशेमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचून त्यांच्या तक्रारी जाणून घेतील आणि या समस्येसाठी राज्य सरकारला थेट जबाबदार धरतील. मोठ्या शहरांमधील जाहीर सभांपुरते मर्यादित न राहता गावोगावी, वाड्या-वस्त्यांवर पोहोचून हा प्रश्न घराघरात नेण्याची भाजपची योजना आहे. या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण पंजाब व्यापून काढण्यासाठी एकूण चार यात्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे..Success Story: गर्भवती असतानाही Mains दिली; 26 दिवसांच्या बाळाला कडेवर घेऊन मुलाखत दिली अन् थेट DSP झाली!.या यात्रांच्या माध्यमातून भव्य रोड शो, जनसभा आणि स्थानिक लोकांशी थेट संवादाचे आयोजन केले जाईल. यामुळे पक्षाला केवळ राजकीय वातावरण निर्मिती करता येणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ते सक्रिय करणे आणि बूथ स्तरावर पक्षाची संघटनात्मक बांधणी भक्कम करणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.